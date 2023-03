Učiteljem dvig plač za 16 odstotkov

Najnižji možni plačni razred za učitelja začetnika bo za štiri plačne razrede višji, kot je začetnik zdaj, ta premik za 16 odstotkov naj bi pomenil tudi razporejanje vseh drugih v tem deležu, je ena od ključnih točk sporazuma, ki so ga v četrtek parafirali predstavniki pogajalskih skupin vlade in zaposlenih v izobraževanju. Glavni stavkovni odbor Sviza je dal soglasje za podpis sporazuma in zamrznil stavko, napovedano za 13. april.

Plače visokošolskih učiteljev bodo višje za tri plačne razrede oziroma 12 odstotkov, na podlagi primerjave z zdravniki. Na enak način bodo vrednoteni tudi raziskovalke in raziskovalci z doktorati znanosti, ki delajo v javnih inštitucijah.

»Na tak ali drugačen način smo realizirali devet stavkovnih zahtev, ključna od teh je vezana na odpravo plačnih nesorazmerij oziroma zagotovila, da se bo pri osrednjem delovnem mestu, to je učitelj, na katero se vežejo tudi vsa druga strokovna delovna mesta, pa tudi delovna mesta v skupini J, v novem plačnem sistemu ustrezneje vrednotilo,« je strnil Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza in dodal, da so zmerno zadovoljni. Po njegovih besedah je pomembna tudi varovalka, ki jim zagotavlja, da ne bodo čakali dlje kot do 1. januarja. Dogovorili so še nekatere druge elemente, kot je plačilo za delo preko določene zakonske omejitve tedenske pedagoške obveznosti, pa tudi vprašanja, ki se vežejo na šole v naravi in na ekskurzije v srednjih šolah, ko so učitelji več dni odsotni oziroma delajo na terenu.

Stavkovno gibanje se je, kot je spomnil Štrukelj, začelo konec leta 2021 zaradi zaostanka v plačah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z drugimi primerljivimi delovnimi mesti v javnem sektorju. »Z vlado smo se dogovorili za odprave zaostankov, realizacija je še pred nami. Je nujna, saj krize izobraževanja v naši državi ni mogoče odpravljati brez tega, da bo delo v šolah, vrtcih, dijaških domovih, na univerzah ustrezneje ovrednoteno. Če tega slovenske politične oblasti ne bodo storile, potem lahko vzgoja in izobraževanje v nekaj letih konča tam, kjer je danes javni zdravstveni sistem. Trdno smo prepričani, da s tem sporazumom v resnici zmanjšujemo možnosti poglabljanja krize izobraževanja v naši državi,« je dejal glavni tajnik Sviza in poudaril, da bo v primeru kršitve vlada nosila posledice. Nekateri elementi dogovora začnejo veljati s 1. marcem, nekateri z novim šolskim letom 1. septembra. Novi plačni stebri naj bi se na ravni zakonskega predloga vzpostavili 30. junija.

Vlada se je seznanila z vsebino sporazuma in za njegov podpis pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča.