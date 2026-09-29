Slovenija ima manj učencev na učitelja, a četrtina je tik pred upokojitvijo

Pred svetovnim dnevom učiteljev je OECD objavila raziskavo Pogled na izobraževanje, tokrat s poudarkom na učiteljih in kakovosti izobraževanja. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so izpostavili, da ima Slovenija ugodnejšo sliko od povprečja OECD glede pogojev dela za učitelje. Mojca Mihelič iz združenja ravnateljev opozarja na pravilno interpretacijo podatkov. »Podatki OECD kažejo, da imamo manj učencev na učitelja in manjše oddelke od povprečja OECD, učitelji imajo manj neposrednih ur poučevanja, plače izkušenih učiteljev pa so nad povprečjem. To so pogoji, na katerih lahko gradimo,« je rezultate v publikaciji komentiral minister Borut Rončević. Po podatkih OECD je bilo v Sloveniji v osnovni šoli v povprečju 11 učencev na enega učitelja, povprečje OECD je 14 do šestega ...