Bolj izobraženi, a ne tudi bolj pismeni

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je v zadnji publikaciji Pogled na izobraževanje, ki je najobširnejši pregled mednarodno primerljivih podatkov o izobraževalnih sistemih, osredotočila na terciarno izobraževanje. Tega v OECD konča v povprečju 48 odstotkov ljudi, hkrati pa 13 odstotkov terciarno izobraženih odraslih v 29 državah OECD ni doseglo niti osnovne ravni pismenosti. Ključna rešitev za izobraževanje so visoko kvalificirani učitelji, ki jih primanjkuje v vseh državah. Jutri sicer obeležujemo svetovni dan učiteljev.