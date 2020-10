FOTO:Še nikoli ni bilo tako preprosto ostati doma, ko je na vrsti test

Ljubljana – Primanjkljaj v znanju, ki ga učitelji opažajo pri otrocih, bo težko nadoknaditi. Učitelji danes namreč skrbijo tudi za čiščenje, razkuževanje in druge varnostne ukrepe, hkrati pa so pod velikimi pritiski staršev, kar potrjujejo tudi na ministrstvu. Na eni izmed šol na širšem Celjskem so se pojavile pobude, da bi se šolali kar na daljavo, saj so bile višje ocene takrat lažje dosegljive. Pristojni takih pobud drugod po državi niso zaznali. »Skoraj ves september smo ponavljali, razlagali snov iz obdobja karantene, tisto pomembnejšo, ki je podlaga za naprej. Pokazale so se velike razlike. Nekateri so se ...