Zbornica, ki bi lahko dvignila roko za šolsko reformo

Učitelje že nekaj dni vznemirja napoved ustanavljanja učiteljske zbornice, ki so jo sicer obljubili že v koalicijski pogodbi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino trdi, da vprašanja o članstvu in članarine še niso rešena. A ni jasno, zakaj bi država sploh morala ustanoviti zbornico. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je opozoril, da je to politični projekt, ki bo orodje za potrjevanje napovedane šolske reforme. Štrukelj je dejal, da je Madžarska edina država z učiteljsko zbornico: »Leta 2013 jo je ustanovil bivši predsednik Viktor Orbán. Nastala je z istim razlogom, kot nastaja naša. In sicer da bi bila ustrezen, poslušen, vodljiv partner šolskih oblasti. Leta 2016 so bili na Madžarskem veliki učiteljski protesti in stavke zaradi reforme, ki je zelo poslabšala položaj ...