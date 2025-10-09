Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

V nadaljevanju preberite:

Rezultati mednarodne raziskave Talis, ki zbira mnenja učiteljev in ravnateljev o poučevanju in učenju v šolah, v Sloveniji jo koordinira Pedagoški inštitut, učiteljev in ravnateljev niso presenetili. Tudi mnenje učiteljev, kako jih družba ceni, ne. V Sloveniji samo sedem odstotkov učiteljev zadnjega triletja meni, da jih družba ceni, v OECD je povprečje 21,7 odstotka.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj opozarja, da je prav občutek spoštovanosti najbolj skrb vzbujajoč podatek: »Treba je ugotoviti, kaj so vzroki, da učitelji tako čutijo. Dejstvo je, da predvsem politika neustrezno presoja delo učiteljstva in nima prave želje, da bi se položaj učiteljev v družbi izboljšal. Funkcija učitelja je v družbi marginalizirana. Politika nikoli o tem poklicu ne govori kot o poklicu, ki znatno prispeva k družbi. Učitelj je v javnem diskurzu odsoten. Zato ima ta refleksija učiteljev verjetno neke temelje. Sploh če imajo učitelji občutek, da niso zaščiteni. Samo spomnite se očeta, ki je oklofutal učitelja. Tudi če jih družba ceni bolj, kot sami čutijo, slab občutek ne more miniti brez posledic. Če tega ne bomo spremenili, bomo imeli težave v prihodnosti.«