    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Talis je pokazal, da je v povprečju 85 odstotkov učiteljev zadovoljnih s svojo službo. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Talis je pokazal, da je v povprečju 85 odstotkov učiteljev zadovoljnih s svojo službo. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Špela Kuralt
    9. 10. 2025 | 05:00
    6:20
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Rezultati mednarodne raziskave Talis, ki zbira mnenja učiteljev in ravnateljev o poučevanju in učenju v šolah, v Sloveniji jo koordinira Pedagoški inštitut, učiteljev in ravnateljev niso presenetili. Tudi mnenje učiteljev, kako jih družba ceni, ne. V Sloveniji samo sedem odstotkov učiteljev zadnjega triletja meni, da jih družba ceni, v OECD je povprečje 21,7 odstotka.

    Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj opozarja, da je prav občutek spoštovanosti najbolj skrb vzbujajoč podatek: »Treba je ugotoviti, kaj so vzroki, da učitelji tako čutijo. Dejstvo je, da predvsem politika neustrezno presoja delo učiteljstva in nima prave želje, da bi se položaj učiteljev v družbi izboljšal. Funkcija učitelja je v družbi marginalizirana. Politika nikoli o tem poklicu ne govori kot o poklicu, ki znatno prispeva k družbi. Učitelj je v javnem diskurzu odsoten. Zato ima ta refleksija učiteljev verjetno neke temelje. Sploh če imajo učitelji občutek, da niso zaščiteni. Samo spomnite se očeta, ki je oklofutal učitelja. Tudi če jih družba ceni bolj, kot sami čutijo, slab občutek ne more miniti brez posledic. Če tega ne bomo spremenili, bomo imeli težave v prihodnosti.«

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Raziskava

    Največji stres za učitelje ustrahovanje in žalitve

    Slovenski osnovnošolski učitelji so v povprečju stari 45 let, srednješolski 48 let, petina iz tretjega triletja OŠ jih namerava v petih letih zamenjati poklic.
    7. 10. 2025 | 15:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ugotovitve OECD

    Kaj ugotavlja OECD: Rekordno število diplom, vedno manj znanja

    OECD v publikaciji Pogled na izobraževanje 2025 ugotavlja, da so za celoten šolski sistem ključni visoko kvalificirani učitelji.
    Špela Kuralt 4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Branimir Štrukelj: Politika bo morala izbrati med maslom in topovi

    Pred svetovnim dnevom učiteljev so v Svizu opozorili na položaj učiteljev v Sloveniji in pomenu, ki ga ima izobraževanje za celotno družbo.
    Špela Kuralt 2. 10. 2025 | 14:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Konferenca ravnateljev

    Kdo bo čez deset dni učil, marsikje še ne vedo

    Vodstva šol so z obsežnimi spremembami v vzgoji in izobraževanju seznanjena, največja težava je pomanjkanje kadrov.
    Špela Kuralt 21. 8. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Iščejo vzgojitelje in učitelje, a večinoma za določen čas

    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ocenjuje, da primanjkuje okoli 3600 vzgojiteljev in učiteljev, kar je dvakrat manj, kot ocenjujejo ravnatelji.
    Špela Kuralt 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Več iz teme

    VEČ NOVIC
