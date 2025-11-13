Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

Vlada je danes potrdila spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Predlagajo, da bi strokovni svet po dvajsetih letih spet potrjeval delovne zvezke oziroma vsa učna gradiva, katerih uporabo priporočajo kurikularne komisije, ki so pripravljale nove učne načrte. Te morajo učitelji dobro preštudirati, je dejal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: »Učbeniki, delovni zvezki, delovni učbeniki, učna gradiva so gradiva za učence. Učni načrt in didaktična priporočila pa so gradiva za učitelje.« Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pri učnih gradivih torej vztraja, pri urejanju področja otrok s posebnimi potrebami pa je upoštevalo pripombe in v število ur dodatne strokovne pomoči ne bodo posegali.