Najbolj iskani so učitelji matematike, fizike in razrednega pouka

Učenci in dijaki bodo v torek znova sedli v šolske klopi, kdo bo pred tablo, pa na vseh šolah še ne vedo. O pomanjkanju učiteljev govorimo že nekaj let, pristojno ministrstvo je že nekaj ukrepov začelo izvajati, a pomanjkanje je tudi po njihovi analizi letos še večje kot lani. Da pouk ne odpade, imajo preostali učitelji povečan obseg dela, nadomeščanja, zaposlujejo ljudi brez ustrezne izobrazbe … Še vedno pa je večina zaposlitev za določen čas. Infografika Delo Kot je v videopogovoru za Delo povedala predsednica zveze ravnateljev srednjih šol Nives Počkar, je kadrovska kriza v vzgoji in izobraževanju posledica slabe politike na tem področju vseh slovenskih vlad do zdaj: »Slovenija nima strategije. Pred dvajsetimi leti bi morali narediti izračun in mu sistematično slediti. Demokratične ...