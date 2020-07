Učna gradiva za prvo triado brezplačna

FOTO: Shutterstock

Ni prvi primer

Prebold – Mamica otroka, ki bo v novem šolskem letu obiskoval tretji razred preboldske osnovne šole, nas je obvestila, da je šola predpisala, naj starši sami kupijo vadnico za matematiko, čeprav so učna gradiva za prihodnje šolsko leto tudi za tretješolce brezplačna.V šoli so napako že odpravili, v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pa so pojasnili, da so se v preteklosti tudi drugod že dogajale take napake. Starši naj nanje opozorijo.Ena izmed članic sveta staršev je povedala, da so starši za to, da bodo za tretješolce morali vadnico sami kupiti, izvedeli, ko je šola objavila seznam šolskih potrebščin: »Ta delovni zvezek ni bil naštet med drugimi delovnimi zvezki in učbeniki, ampak so ga vnesli med potrebščine, torej med copate, radirke, barvice …« Predsednik sveta starševje potrdil, da se o tej vadnici v svetu staršev niso pogovarjali, a je dodal, da so zaplet rešili: »Zdaj jo bo plačala šola.«Na šolski spletni strani tega še niso objavili, je pa ravnateljza Delo pojasnil: »Pri vadnici gre za naš spodrsljaj v želji, da učencem zagotovimo izbor vaj, ki smo ga v preteklih letih s pridom uporabljali, zato smo vadnico naknadno umaknili s seznama. Starše smo o spremembi že obvestili po elektronski pošti in jim vadnice ni treba kupovati.« Vahčič nam je še pojasnil, da bodo vsem, ki so to že storili, denar povrnili.Predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenijepravi, da se je podobno že zgodilo tudi po drugih slovenskih šolah: »Delovnih zvezkov za prvo triado šola staršem ne sme zaračunati ne v celoti ne delno, ne glede na njihovo ceno. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov je glede tega jasen, številne uradne interpretacije pristojnega ministrstva tudi, in kolikor nam je znano, so se v preteklosti vse podobne napake, za katere vemo, po posredovanju ministrstva zelo hitro odpravile.«Sodelovanje staršev je pri odločitvi za delovne zvezke ključno, potem ko seznam učnega gradiva ravnatelju predlaga strokovni aktiv učiteljev, pojasnjujejo na ministrstvu za izobraževanje: »Ravnatelj mora pred odločitvijo o izboru učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev, pridobiti soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva.«Šola dobi denar za plačilo delovnih zvezkov od ministrstva v sklopu sredstev za učbeniški sklad v osnovni šoli. Kakor so sporočili z ministrstva, bodo v letu 2020 za učbeniške sklade in učbenike namenili 4,8 milijona evrov, kar je milijon evrov več kot lani. Lani so imeli brezplačna gradiva učenci prvih in drugih razredov, v novem šolskem letu bo to veljalo tudi za tretješolce.Skupno bo za prvo triado namenjenega 2,4 milijona evrov, od tega za tretji razred skoraj 900.000 evrov. Šole prejmejo za vsakega prvošolca 30 evrov, za vsakega drugo- in tretješolca pa 40 evrov.