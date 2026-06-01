Prednost za učence, ki imajo inovativne učitelje

Danes se izteka rok, do katerega so morali ravnatelji svetom staršev poslati seznam gradiv v soglasje. Sveti staršev morajo soglasje podati do 15. junija. Čeprav je bil rok podaljšan, je v šolah nemalo zadreg. Novi zakon o potrjevanju učnih gradiv namreč po več letih zahteva potrjevanje ne le učbenikov, ampak tudi delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Številna učna gradiva zaradi pozno sprejetih sprememb zakonodaje pa sploh še niso potrjena na strokovnem svetu. Če gradivo ni potrjeno, ga šole ne smejo zahtevati kot obveznega. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje svetuje, naj v šolah presodijo, ali gradivo sploh potrebujejo in ali ga lahko v skladu z novimi učnimi načrti pripravijo sami.