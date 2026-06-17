Katere učne načrte bodo uporabljali septembra?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je na e-demokraciji pred nekaj dnevi objavilo več predlogov odredb, s katerimi bi za eno leto zamaknili uvajanje novih učnih načrtov. Komentarje na predlagane odredbe so zbirali do včeraj, šole pa s predlogi niso bile seznanjene. Ravnatelji so zgroženi, saj je junija prepozno, da bi spreminjali, po katerih učnih načrtih bodo delali septembra. Založniki si zamika želijo, a ga ne bodo dočakali, nam je danes odgovorilo ministrstvo.

Ravnatelji o predlaganih spremembah niso vedeli ničesar, nihče jih niti ni pozval h komentiranju, je povedala predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič: »Vsakršne spremembe, ki se napovedujejo za novo šolsko leto, morajo biti napovedane do konca januarja v istem koledarskem letu. Mi smo namreč že prenovili letne priprave, nabavili nova učna gradiva. Tega ne moremo več ustaviti. Učitelje smo eno leto pošiljali na študijske skupine, predvsem tisti, ki učijo v prvem, četrtem in sedmem razredu, so se dobro pripravljali na nove učne načrte. Bo pa nekaj zmede, ker se stara učna gradiva lahko uporabljajo še tri leta. Vsaka šola bo delala malo po svoje, ne glede na to, kako hudi dekreti in natančne odredbe bodo.«