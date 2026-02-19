  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Smernice, kaj bodo učenci uporabljali, bo recenzirala strokovna komisija

    Po več pismih učiteljev in burnem odzivu založnikov bodo o smernicah, ki precej krčijo število delovnih zvezkov, še razpravljali.
    V strokovni javnosti vre zaradi zakonske določbe, da bodo potrjevali le gradivo, ki ga bo s smernicami predlagal Zavod RS za šolstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    V strokovni javnosti vre zaradi zakonske določbe, da bodo potrjevali le gradivo, ki ga bo s smernicami predlagal Zavod RS za šolstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Špela Kuralt
    19. 2. 2026 | 18:24
    7:42
    Novi zakon o potrjevanju učnih gradiv zahteva strokovno potrjevanje ne le učbenikov, ampak tudi delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Že nekaj tednov pa v strokovni javnosti vre zaradi zakonske določbe, da bodo potrjevali le gradivo, ki ga bo s smernicami predlagal Zavod RS za šolstvo. Smernice, ki so bile sprejete konec januarja, so precej oklestile število delovnih zvezkov, pri podobnih predmetih pa so tudi zelo različne. Zdaj bo o njih razpravljala posebna strokovna komisija.

    V zadnjih dneh so ministrstvo, člani strokovnega sveta, mediji in druga zainteresirana javnost prejeli več pisem učiteljev, njihovih društev, didaktikov in drugih strokovnjakov, da so smernice poseg v avtonomijo učiteljev, da bodo otežena nadomeščanja, delo v kombiniranih oddelkih na podružničnih šolah, da so otroci do 5. razreda pri pisanju počasni, zato so učna gradiva nujna, da bo zato več fotokopiranja in še več razlik med šolami. Član strokovnega sveta Janez Vogrinc pa je opozoril, da niso učbeniki tisti, ki zagotavljajo poenotenost pouka po državi: »To zagotavljajo učni načrti. Minister je predstavil cene po državi. Če na eni šoli starši za učna gradiva od 4. do 9. razreda plačajo 245 evrov, na drugi pa 1636 evrov, je dejstvo, da so učna gradiva tista, ki ustvarjajo neenakost. Učbeniki naj bi zagotavljali kakovost pouka? Ne. To morajo zagotavljati učitelji, ki znajo brati učne načrte in po njih načrtovati pouk.«

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Več iz teme

    Učni načrtzavod za šolstvošolaučbenikidelovni zvezkiučna gradiva

    Premium
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Andrew pridržan, britanski dvor v zadregi

    Aretacija zaradi obtožb, povezanih z afero Epstein, je zgodovinski precedens za monarhijo.
    Jure Kosec 19. 2. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Učna gradiva

    Smernice, kaj bodo učenci uporabljali, bo recenzirala strokovna komisija

    Po več pismih učiteljev in burnem odzivu založnikov bodo o smernicah, ki precej krčijo število delovnih zvezkov, še razpravljali.
    Špela Kuralt 19. 2. 2026 | 18:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Še en spektakel v slovenski bližini? Rim vse bližje kandidaturi

    Po uspehu zimskih olimpijskih iger 2026 Italijani že razmišljajo, da bi v večnem mestu organizirali poletne olimpijske igre leta 2040.
    19. 2. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Južna Koreja

    Večina državljanov si je po obsodbi nekdanjega predsednika in žene oddahnila

    Nekdanjemu predsedniku Jun Sok Jolu zaradi razglasitve izrednega stanja in napotitve vojske nad lastni parlament dosmrtna ječa.
    Zorana Baković 19. 2. 2026 | 17:44
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Odbor za mir, d. d.

    Boštjan Videmšek o Odboru za mir, ki deluje kot delniška družba in z mirom nima nikakršne zveze.
    Boštjan Videmšek 19. 2. 2026 | 17:37
    Preberite več
    Premium
    Premium
