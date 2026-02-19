Smernice, kaj bodo učenci uporabljali, bo recenzirala strokovna komisija

Novi zakon o potrjevanju učnih gradiv zahteva strokovno potrjevanje ne le učbenikov, ampak tudi delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Že nekaj tednov pa v strokovni javnosti vre zaradi zakonske določbe, da bodo potrjevali le gradivo, ki ga bo s smernicami predlagal Zavod RS za šolstvo. Smernice, ki so bile sprejete konec januarja, so precej oklestile število delovnih zvezkov, pri podobnih predmetih pa so tudi zelo različne. Zdaj bo o njih razpravljala posebna strokovna komisija.

V zadnjih dneh so ministrstvo, člani strokovnega sveta, mediji in druga zainteresirana javnost prejeli več pisem učiteljev, njihovih društev, didaktikov in drugih strokovnjakov, da so smernice poseg v avtonomijo učiteljev, da bodo otežena nadomeščanja, delo v kombiniranih oddelkih na podružničnih šolah, da so otroci do 5. razreda pri pisanju počasni, zato so učna gradiva nujna, da bo zato več fotokopiranja in še več razlik med šolami. Član strokovnega sveta Janez Vogrinc pa je opozoril, da niso učbeniki tisti, ki zagotavljajo poenotenost pouka po državi: »To zagotavljajo učni načrti. Minister je predstavil cene po državi. Če na eni šoli starši za učna gradiva od 4. do 9. razreda plačajo 245 evrov, na drugi pa 1636 evrov, je dejstvo, da so učna gradiva tista, ki ustvarjajo neenakost. Učbeniki naj bi zagotavljali kakovost pouka? Ne. To morajo zagotavljati učitelji, ki znajo brati učne načrte in po njih načrtovati pouk.«