Zavod za šolstvo: Učbeniki so že v osnovi preobsežni

V nekaterih razredih bodo 1. septembra začeli uveljavljati nove učne načrte. Vseh novih učnih gradiv do takrat gotovo ne bo, a v šolah bodo še tri leta lahko uporabljali dosedanja. Ta z novimi učnimi načrti v veliki meri niso skladna, tako tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poudarja, da nekritična uporaba starih učnih gradiv ni ustrezna. Kljub temu ministrstvo vztraja pri časovnici, saj je v novih učnih načrtih velik poudarek na didaktiki, veliko pa da bodo povedale smernice za potrjevanje učnih gradiv, proti katerim se borijo zlasti založniki.