Učne načrte potrdili spomladi, a še niso objavljeni

Strokovni svet je spomladi potrdil 179 novih učnih načrtov, a uradne različice niso nikjer javno objavljene. Na to so opozorili ravnatelji, saj se morajo učitelji dobro pripraviti na nove učne načrte, ki jih bodo postopoma uvajali od prihodnjega šolskega leta in ki dajejo učiteljem več avtonomije, a (lahko) tudi več dela. Nekateri medtem čakajo, da gradiva pripravijo založbe. Po letošnji spremembi pravilnika o potrjevanju učbenikov bodo v šolah sicer lahko še tri šolska leta uporabljali že potrjene učbenike.

Nove učne načrte bodo v posameznih razredih začeli uporabljati 1. septembra 2026. Učitelji povsem goli in bosi niso, Zavod RS za šolstvo jih je začel z novimi učnimi načrti seznanjati v študijskih skupinah. Kot je na konferenci ravnateljev konec avgusta povedala direktorica zavoda za šolstvo Jasna Rojc, se je na študijske skupine letos prijavilo 26.000 učiteljev, kar je absolutni rekord, običajno se jih je udeležilo okoli 15.000.

A ravnatelji in učitelji se sprašujejo, zakaj učni načrti niso objavljeni. Z ministrstva so napovedali, da bodo novi učni načrti objavljeni na spletnih straneh po objavi v uradnem listu, ki bo predvidoma ta mesec. Še ta mesec naj bi objavili tudi spremembo pravilnika o potrjevanju učbenikov, kjer se obeta ponovno potrjevanje delovnih zvezkov.