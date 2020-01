Udarec za Lekarno Ljubljana

74,6

milijona evrov prometa je lani ustvarila Lekarna Ljubljana s hčerinsko družbo LL Grosist.



Zavrnjena pobuda

Ljubljana – Lekarna Ljubljana (LL) bo morala premisliti, kako se bo najkasneje do konca leta 2021 znebila lastne veletrgovske družbe LL Grosist. Ustavno sodišča, še zadnja instanca kamor se je v želji po ohranitvi omenjene hčerinske družbe zatekla po pomoč, ji ni prizaneslo. V sklepu je namreč pritrdilo zakonu o lekarniški dejavnosti, ki prepoveduje povezovanje lekarn z dejavnostjo prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki.Javni zavod Lekarna Ljubljana se je leta 2009 z ustanovitvijo LL Grosista, družbe za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo podal v gospodarske vode. Poteza je bila označena za nezakonito, a se v lekarni s tem niso strinjali.Leta 2016 je bil sprejet še zakon o lekarniški dejavnosti iz katerega nedoumno izhaja, da lekarna ne sme biti povezana z veletrgovskimi družbami. V LL so v zvezi s tem zahtevali presojo na ustavnem sodišču, poslanca SMC Jani Möderndofer in Branislav Rajić pa sta poleti v parlamentarno proceduro vložila novelo omenjenega zakona, v kateri sta predlagala ukinitev prepovedi povezovanja lekarn z veletrgovci z zdravili. S predlogom nista uspela, so pa poslanci podaljšali rok, do katerega morata Lekarno Ljubljana in Mariborske lekarne prekinite svoje vezi z veledrogeristoma LL Grosist in Farmadent.Kljub podaljšanju roka na konec leta 2021, so v Lekarni upali, da bodo njihovim argumentom, da je zakonsko določilo o prepovedi vertikalnih povezav v nasprotju z ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude, prisluhnili ustavni sodniki, kar bi pomenilo, da bi lahko obdržali lastno veletrgovsko hčerinsko družbo. A so se ušteli.Ustavno sodišče je presodilo, da se negospodarski subjekti, čeprav v določenem delu lahko opravljajo tudi tržno dejavnost, ne morejo sklicevati na kršitev pravice do svobodne gospodarske pobude, če jim zakonodajalec s predpisovanjem pravno-organizacijskih oblik za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti opravljanja posameznih dejavnosti posebej ne dovoli. »To velja tudi v primeru, ko zakonodajalec negospodarskemu subjektu prepoveduje obvladovati ali nadzirati pravno osebo, ki opravlja določeno vertikalno povezano in (regulirano) tržno dejavnost,« izhaja iz sklepa ustavnega sodišča.Prav tako so ustavni sodniki izpostavili, da je zakonodajalec s ciljem varstva bolnikov in javnega zdravja želel preprečiti možnost nastanka nasprotij interesov, do katerega bi lahko prišlo tudi v primeru, ko bi izvajalec lekarniške dejavnosti obvladoval oziroma nadziral takšno pravno osebo. Glede na posebne razloge za omejitve pri vertikalnem povezovanju pri izvajanju lekarniške dejavnosti ustavno sodišče zato ocenjuje, da položaj Lekarne Ljubljana ni primerljiv z drugimi osebami v javnem sektorju, za katere omejitev in posebni razlogi ne veljajo.O tem, kako se bo odločitev sodnikov odrazila na poslovanju Lekarne Ljubljana tam molčijo. Na vprašanje, če bodo dobičkonosno družbo LL Grosist, s katero ustvarjajo večmilijonski promet prodali ali iz nje kako drugače izstopili, so odgovorili, da nas bodo o aktivnostih povezanih z njihovo hčerinsko družbo sproti obveščali. Dodali so še, da ravnajo v v skladu s poslovno etiko in ne komentirajo odločbe ustavnega sodišča, temveč jo sprejemajo.