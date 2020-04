Udeležbo potrdilo že 1076 ljudi

Vabilo za sodelovanje v raziskavi, s katero bodo ugotavljali prisotnost novega konoravirusa v populaciji, je bilo poslano 3000 državljanom, do zdaj je sodelovanje potrdilo 1076 ljudi.



Študijo so začeli v ponedeljek v Ljubljani. Včeraj in danes so delo na terenu z desetimi ekipami nadaljevali po vsej Sloveniji. »Ekipe ostajajo optimistične. Nobenih težav ni bilo zaznati v delovanju. Vračajo se v poznih večernih urah: prve ekipe so se včeraj vrnile po šesti uri, zadnje po deseti uri zvečer,« je pojasnil Miroslav Petrovec, predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pri ljubljanski medicinski fakulteti.



Odvzemu vzorcev sledi nočno delo ljudi, ki te vzorce obdelajo. Pri testiranju pozitivnosti na covid-19 iz nosno-žrelnega brisa morajo zagotoviti rezultate do jutra.



Na končne rezultate bo treba še počakati

Včeraj je bilo odvzetih malo manj kot dvesto vzorcev in za zdaj med njimi ni bilo pozitivnega. »To nas glede na število odvzetih vzorcev in tudi na siceršnjo epidemiološko situacijo ne preseneča,« je dejal Petrovec.



Poudaril je, da bo treba na končne rezultate, ki bodo povedali nekoliko več, počakati približno deset dni od začetka študije, kajti drugi del raziskave, ki poteka na prav tako že odvzetih krvnih vzorcih, bo izveden z zamikom.



»Ko bo končano vzorčenje, bomo potrebovali dva do tri dni, da se izvede tudi drugi del testiranj. In takrat bodo tudi vsi preiskovanci dobili skupno poročilo o njihovem zdravstvenem stanju,« je še dodal Petrovec.



Če bomo odkrili koga, ki je pozitiven, bo ta o tem nemudoma obveščen, kot tudi področni epidemiolog, ki bo odredil ustrezne ukrepe.