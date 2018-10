Udrti športni park bo popravljen do volitev

Koper – Vse kaže, da bo koprski župan in kandidat za ponovnega župana Boris Popovič sredi novembra vendarle lahko prerezal trak pred prenovljenim športnim parkom na koprski Bonifiki, ki bi ga morali po prejšnjih pričakovanjih odpreti prav danes, a se je pred dvema tednoma čez noč pogreznil za več kot en meter. Delavci Grafista so v obljubljenem roku pridobili sanacijski projekt in v napovedanem času začeli popravilo.





Eden od vodilnih delavcev koprskega podjetja Grafist Branko Vidovič nam je povedal, da je sanacijski projekt v tednu dni izdelal geomehanik Drago Ocepek. Projekt je predvidel vgradnjo okoli 160 lesenih (navadno borovih) in deset metrov dolgih pilotov, ki jih razvrstijo v več vrst, ob pilote pa se doda posebna geomreža in nasuje armiran tampon. Vse to sestavlja nekakšen »zid«, ki geomehansko podpira visoko nasuto zemljino na mehki podlagi. Branko Vidovič je ocenil, da bodo za sanacijska dela potrebovali največ mesec dni, če bo le vreme dopuščalo (bojijo se večjega deževja). Popravilo pa bo po ocenah stalo okoli 100.000 evrov.

Strošek popravila bodo izterjali

Odvetnik Franci Matoz, ki zastopa koprsko občino, je pojasnil, da je cenilec in izvedenec gradbene stroke Salko Pivač ugotovil, da sta za nastalo škodo odgovorna tako projektant kot nadzornik del. Izvajalec del (Grafist) je gradil skladno s projektom, vendar po ugotovitvah izvedenca ta ni imel geomehanskega poročila. »Kolikor sem razumel izvedenca, je bil problematičen že osnovni nasip, ki je bil izdelan pred daljšim obdobjem, ker ni bilo geomehanskega poročila. Kdo natančno je odgovoren, bo ugotovila tudi zavarovalnica, ki bo krila nastale stroške. Zakon namreč obvezuje tako projektante kot nadzornike, da so ustrezno zavarovani za takšne primere. Zato bomo poskušali že prihodnji teden že v fazi sanacije vključiti njihove zavarovalnice. Če bo nastal kakršenkoli zaplet, bo strošek nastalega popravila začasno poravnala občina, a bo denar pozneje izterjala od odgovornih,« je povedal Franci Matoz.

Projektanti ogorčeni

Še enkrat smo za pojasnila, kako so lahko izdelali projekt brez geomehanskega poročila, hoteli vprašati odgovorne iz koprskega projektnega biroja PS Prostor, arhitekta Arna Rupnika in Gorazda Kobala, a sta nas ogorčeno zavrnila, da nam ne bosta odgovarjala, ker naj bi neobjektivno poročali o nastalem udrtem parku. Ker je prvi projekt najprej izdelal sežanski biro Draft, smo vprašali tudi Mateja Mljača, ki je dejal, da športni park ni bil dokončan po njihovih projektih. »Tekaško stezo smo zasnovali drugače, z naklonom, ker nismo hoteli dodajati materiala in smo gradili skladno s smernicami, ki nam jih je dal Arso. Ker naročnik tik pred dokončanjem del ni bil zadovoljen z našim projektom (nagnjeno tekaško stezo), je dokončanje parka predal drugim projektantom. Izvedenec gradbene stroke na naš del projekta ni imel pripomb. Ko smo projekt pripravili, smo ga predstavili naročnikom, in takrat niti naročnik ni imel pripomb,« je dejal Mljač. Občina je za športni park (šest osvetljenih odbojkarskih igrišč in tartanska tekaška steza) namenila 1,27 milijona evrov, od tega je bilo 922.000 evrov evropskih in državnih sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, 350.000 evrov pa je predvidenih iz občinskega proračuna.

Brez podpornih pilotov taki posegi niso mogoči



Gradbeni inženir Stane Černe, ki je za nekdanji SCT vodil večja gradbišča pri gradnji primorskih cest, je povedal, da se je le dobrih sto metrov stran pred okoli desetimi leti že udrl cestni priključek, ki vodi iz bližnjega koprskega krožišča proti Žusterni. »Tukajšnji mehak teren je nepredvidljiv in nasutje materiala lahko še po daljšem času sproži premik zemljine. Zato je temeljenje s piloti pravilo, uporabljali so ga tako solinarji pri gradnji nasipov kot tudi pri gradnji Benetk.«