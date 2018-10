Ugled SV zaradi kraje padel: »Streliva se ne more varovati zgolj z občasnimi obhodi«

Vojaka prenočila v hotelu, nato pa ...

O tem, kdo se je odločil za prenočevanje vojakov v hotelu, Simon Korez ni želel govoriti. FOTO: Tadej Regent



Predvideva se, da bo sledila kazenska ovadba

Generalštab Slovenske vojske (GŠ SV) je danes krajo streliva v Nemčiji, do katere je prišlo 3. oktobra, označil za dogodek, ki se ne bi smel zgoditi. Do njega je prišlo predvsem zaradi neustreznega varovanja tovornjaka in tudi zaradi pomanjkljivosti v ukazih, je povedal tiskovni predstavnik SV»V GŠ SV smo zadevo spremljali z velikim ogorčenjem in z vso resnostjo pristopili k vsem ugotovitvam, da do takšnih dogodkov ne bo več prihajalo,« je poudaril Korez. Kot je povedal, preiskava dokumentov in postopkov še poteka. V prvi vrsti želijo preprečiti, da bi se podobni dogodki še kdaj zgodili, saj da je vse skupaj močno škodovalo ugledu SV. Načelnik GŠ SVje zato od poveljnika sil, brigadirjazahteval, da izvede vse potrebne postopke, da bi razjasnili dogodke, je povedal Korez na novinarski konferenci v Ljubljani.Pojasnil je, da so »premik« tovora - šlo je za skupno 10.000 kosov streliva, medicinsko opremo in hrano za pripadnike kontingenta Slovenske vojske v Maliju, kar naj bi odpeljali z letalom iz Leipziga v Nemčiji - začeli načrtovati že septembra.Izvedeni so bili vsi potrebni postopki v povezavi z najavami in pridobivanjem soglasij držav, preko katerih je transport potekal. Prav tako so bili izdelani in izdani ukazi po liniji poveljevanja. A med pregledom teh ukazov so ugotovili več pomanjkljivosti glede podrobnih ravnanj, ki niso bila opredeljena, je povedal Korez.Prevoz streliva in opreme sta s tovornjakom SV s ponjavo izvajala dva vojaka. Na 830 kilometrov dolgo pot sta se v skladu z načrtom podala 2. oktobra zjutraj, tovor pa bi morala na letališču predati dan kasneje, 3. oktobra zjutraj, je opisal Korez.Predvidena je bila časovna »rezerva« za vsak primer, če bi na primer prišlo do zastojev prometu. Ker pa je pot potekala brez posebnosti, sta vojaka v Leipzig prispela že popoldne, nakar sta se odločila za prenočitev v enem od tamkajšnjih hotelov. Zjutraj naj bi potem tovor predala nemški vojski.Tovornjak je bil medtem parkiran pred hotelom, vojaka pa sta izvajala »vizualno varovanje« in občasne obhode, je še povedal Korez. Eden od njiju je med jutranjim obhodom opazil, da je ponjava na tovornjaku prerezana, izginil pa je zaboj z okoli 2000 kosi streliva. Takoj je o tem obvestil nemške organe in tudi pristojne v Sloveniji.Kot je pojasnil Korez, je šlo za relativno majhen zaboj, težak manj kot deset kilogramov. Vrednost odnesenega tovora je majhna, nekaj sto evrov. Večja pa je škoda za ugled SV, je poudaril Korez in dodal, da je jasno, da je bilo zgolj vizualno varovanje neustrezno. Vojaka bi morala tovor varovati vsaj s stalno prisotnostjo, še najboljše pa bi bilo, če bi prenočila v kakem vojaškem objektu nemške vojske, ki ima varovano parkirišče. »Streliva se ne more varovati zgolj z občasnimi obhodi,« je poudaril Korez.O tem, kdo se je odločil za prenočevanje vojakov v hotelu, Korez ni želel govoriti. Je pa povedal, da so v SV že uvedli disciplinski postopek proti obema vojakoma in tudi proti njima neposredno nadrejenemu. Ali bodo morda disciplinski postopek razširili še na koga, je zaenkrat prezgodaj napovedati.Ali bo morda koga doletela kazenska ovadba, za kar po Korezovih besedah obstajajo razlogi, pa se bodo odločili drugi organi, saj tega postopka SV ne vodi, je povedal. Se pa to predvideva, je dodal.»V nobeni vojski, nobeni poklicni, profesionalni vojski, kar SV je, se takšni dogodki ne smejo zgoditi. Naredili bomo vse, da se tovrstni dogodki ne bodo več dogajali,« je še dejal Korez.