Ugodnejša odmera pokojnin za delovne invalide

Še dobre tri tedne bo v javni razpravi nov predlog sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter prinaša pomembne izboljšave predvsem za invalide II. in III. kategorije, ki delajo krajši delovni čas in prejemajo invalidska nadomestila.

Sprejetje zakona bo, po mnenju snovalcev, vplivalo na socialno področje, saj bodo s predlagano dopolnitvijo odpravili prikrajšanost delovnih invalidov pri izračunu njihove pokojninske osnove.