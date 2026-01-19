Škodo v Goriških brdih po novembrski ujmi ocenili na 13 milijonov evrov

Novembrska ujma je v Goriških brdih na kmetijskih površinah in infrastrukturi po prvih ocenah občinske komisije povzročila za približno 13 milijonov evrov škode. Škoda na komunalni in cestni infrastrukturi je ocenjena na 7,5 milijona evrov, na kmetijskih površinah in vodotokih pa na po tri milijone evrov. Škodo bo zdaj ocenila še državna komisija.

»Če se bo državna komisija strinjala z ocenami škode, ki smo jo evidentirali, pričakujemo izplačilo 40 odstotkov tega zneska, da bomo lahko začeli sanacijo,« je za STA povedal župan Občine Brda Franc Mužič.

Kot je po zaključku zbiranja prijav objavila briška občina, je bilo največ prijav škode na kmetijskih zemljiščih, skupno 230. Sledijo ji prijave škode na lokalni infrastrukturi, vseh so našteli 50, prijav škode na objektih je bilo 28, prijav škode na vodotokih pa 20. Bilo je tudi devet prijav škode na državnih cestah, štiri prijave za škodo na gozdnih cestah, ena prijava pa je zaradi škode v gozdovih.

Takoj po ujmi so pomoč občini obljubila vsa pristojna ministrstva. Podlaga za dodelitev pomoči ob poplavah in zemeljskih plazovih bo uradna ocena škode, ki jo potrdi vlada. Ta mora preseči prag za razglasitev naravne nesreče, določen v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč.

Neurje s poplavami in zemeljskimi plazovi je Goriška brda prizadelo 16. in 17. novembra lani. Škodo so takrat utrpeli tudi v občinah Kanal ob Soči, Tolmin in Bohinj.