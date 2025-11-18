Ujma v Brdih povzročila za več milijonov evrov škode

V nadaljevanju preberite:

V Goriških brdih oziroma slovenski Toskani, kot jim mnogi pravijo, so včeraj nadaljevali odpravljanje posledic ujme, ki jih je prizadela v ponedeljek, ko so se zaradi močnega deževja sprožili številni plazovi in udori, reke in potočki pa so prestopili bregove ter poškodovali cestno in drugo infrastrukturo. Tako močnega deževja ne pomnijo niti najstarejši prebivalci te vinorodno bogate dežele. »Lilo je, lilo in lilo ...« je povedala Iva Šibav iz Nebla. »Moja mama, ki ima 93 let, pravi, da tako uničujočega dežja in poplav tu še ni bilo,« je dejala.