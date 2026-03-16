UKC Ljubljana: Ana Debevc Prašnikar širi neresnične informacije

V UKC Ljubljana so zgroženi nad manipulacijami in lažnimi informacijami, ki jih o UKC Ljubljana širijo nekateri spletni vplivneži, nekateri mediji pa jih nekritično povzemajo, so sporočili z UKC Ljubljana in izrazili upanje, da napadi niso politično motivirani.

Menijo, »da nekatere zelo moti, da UKC Ljubljana v zadnjih letih z velikimi koraki posodablja opremo, obnavlja obstoječe stavbe, gradi nove stavbe ter kljub vsem izzivom krepi vlogo javne univerzitetne bolnišnice in z medicinskimi dosežki dokazuje, da je strokovno primerljiv z vrhunskimi evropskimi univerzitetnimi bolnišnicami,« so zapisali.

Po tridesetih letih neinvestiranja v zadnjih treh letih v UKC Ljubljana poteka obsežna infrastrukturna prenova, kljub »izjemni infrastrukturni nadgradnji UKC Ljubljana Ana Debevc Prašnikar na svojih družbenih omrežjih širi neresnične informacije, da so razmere na UKC Ljubljana 'katastrofalne'«, so zapisali. »Ne moremo se znebiti občutka, da gre za poskus načrtne manipulacije ter diskreditacije, in upamo, da ne s političnim ozadjem. Taka ravnanja obsojamo in v kolikor bo potrebno, bomo za zaščito ugleda ustanove sprožili ustrezne postopke,« so poudarili.

Poudarjajo, da »Debevc Prašnikarjeva ni zaposlena v UKC Ljubljana in razmer v naši ustanovi ne pozna«. V zapisu na primer dramatično piše, da se v UKC Ljubljana soočamo s »sesedenimi stropi in poplavljenimi hodniki, pokvarjenimi dvigali ter ščurki in podganami«.

Pojasnjujejo, da sta bili v soboto zvečer v starem, še ne obnovljenem delu stranskega hodnika proti urgenci res poškodovani dve stropni plošči zaradi vdora vode. V dogodku ni bil nihče poškodovan, stanje pa sanirajo, so navedli. Glede ščurkov in podgan pa pojasnjujejo, da trenutno ne zaznavajo porasta in redno izvajajo deratizacijo in dezinsekcijo.