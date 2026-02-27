UKC Ljubljana lani posloval s 600.000 evri presežka

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je leto 2025 zaključil s 600.000 evri presežka prihodkov nad odhodki. Izvedli so skupno 1.962.975 obravnav bolnikov, 9.425.166 laboratorijskih preiskav in 308 transplantacij, so sporočili po četrtkovi seji sveta bolnišnice.

UKC Ljubljana je v letu 2025 realiziral 933,3 milijona evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2024, in 932,7 milijona evrov odhodkov, kar je 10,5 odstotka več kot v 2024. Zaposlili so več kot 100 ljudi iz drugih držav, predvsem za potrebe dela v zdravstveni negi, so sporočili.

Kljub zaprtju osmine glavne stavbe zaradi obsežne prenove in stavki zdravnikov je klinični center v letu 2025 opravili 1.962.975 obravnav bolnikov, kar je največ doslej. »Število opravljenih storitev v zadnjih letih narašča hitreje kot število zaposlenih, s čimer se povečuje produktivnost in dodana vrednost na zaposlenega,« so navedli.

Od skoraj dveh milijonov obravnav je bilo 126.915 bolnišnično zdravljenih bolnikov, 776.762 specialističnih ambulantnih pregledov (od tega 338.699 specialističnih prvih pregledov), 142.762 urgentnih pregledov in 20.977 enodnevno in dnevno zdravljenih pacientov. Izvedli so tudi 51.505 operativnih posegov, 418.907 zunajbolnišničnih funkcionalno-diagnostičnih storitev, 4910 porodov in 56.215 dializ pri 1136 dializnih bolnikih in 17.246 dializnih dni.

V letu 2025 so se v UKC Ljubljana po oceni kliničnega centra izrazito povečala vlaganja v zgradbe in opremo iz vira amortizacije in sredstev ustanovitelja. V teku je bilo za 55 milijonov evrov investicij, kar je skoraj enkrat več kot v letu 2024. Svet zavoda se je seznanil tudi s potekom večjih investicij v teku, v skupni vrednosti več kot 330 milijonov evrov, na več kot 85.155 kvadratnih metrih od skupno 230.000 kvadratnih metrov površin, ki tečejo v skladu z načrti, so navedli.

V kliničnem centru so ocenili, da so velik napredek dosegli na področju nabave, kjer so uspeli izrazito povečati transparentnost. Objavljenih je bilo 262 postopkov javnih naročil, kar je dvakrat več kot v preteklih letih, in oddanih za 278 milijonov evrov naročil za zdravila, storitve z gradnjami, medicinski vgradni material, medicinski potrošni material, nemedicinski potrošni material, živila in opremo.

Svet zavoda se je seznanil tudi s čakalnimi dobami. »V letu 2025 se je v primerjavi z letom 2024 število napotitev povečalo za 4,42 odstotka, kar je 20.000 več napotitev kot leto prej. Iz čakalnih vrst je bilo v letu 2025 izvedenih 355.800 obravnav, kar je 1,99 odstotka več kot v letu 2024,« je pojasnil v. d. strokovnega direktorja Gregor Norčič.

Dodal je, da izvajanje storitev iz čakalnih vrst predstavlja okoli 18 odstotkov vseh opravljenih storitev UKC Ljubljana, dobrih 80 odstotkov resursov pa prestavljajo urgentne storitve, to so urgentni pregledi in posegi, kontrolni pregledi, medbolnišnične storitve in podobno.

Prav tako je največji pripad v čakalne vrste pri tistih zdravstvenih storitvah, ki jih ne izvaja samo UKC Ljubljana in niso nujne ali življenjsko ogrožajoče oz. terciarne storitve, ampak so storitve, ki jih lahko opravlja večina izvajalcev.