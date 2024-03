UKC Ljubljana načrtuje uravnoteženo poslovanje in skrajševanje čakalnih vrst

Svet UKC Ljubljana je na korespondenčni seji, ki je potekala od 1. do 4. marca, soglasno sprejel program dela in finančni načrt za leto 2024. UKC letos načrtuje uravnoteženo poslovanje s 795 milijoni evrov prihodkov, kar je za 5,8 odstotka več od lanskih prihodkov, ter 795 milijonov evrov odhodkov oziroma za 2,95 odstotka višje odhodke od lanskih.

Delovni program so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana načrtovali na osnovi uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 in pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2023, so v UKC zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da si bodo prizadevali za uresničitev postavljenih ciljev z namenom, da program realizirajo vse leto v skladu s kadrovskimi, prostorskimi in drugimi možnostmi ter da bodo pacienti, ki potrebujejo zdravstvene storitve, obravnavani kakovostno, v okviru dopustne čakalne dobe ter skladno s pravili in priporočili stroke.

Napovedali so, da se bodo zavzemali za skrajševanje čakalnih dob s poudarkom na čakalnih dobah tistih zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo zgolj v ljubljanskem kliničnem centru. Za najbolj kritične zdravstvene programe, kjer so čakalne dobe dolge, bodo organizirali dodatne termine tudi v obliki dodatnega dela oziroma podjemnih pogodb z zaposlenimi na podlagi sklepa o posebnih dodatnih programih, ki ga izdaja ministrstvo za zdravje, so pojasnili.

Uredba za leto 2024 jim nalaga realizacijo 186.457 uteži. Zaradi zaprtja bolnišnice in omejenih kadrovskih resursov ne pričakujejo realizacije bolnišničnih primerov v tej višini, vendar pa upajo, da jim bo z optimizacijo procesiranja zdravstvenih storitev in zdravljenja vedno težjih pacientov uspelo povišati povprečno utež ter tako doseči plan, opredeljen v uredbi.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Optimizacija stroškov

V letu 2024 bodo nadaljevali optimizacijo stroškov s poudarkom na velikih dobaviteljih, vključno z ljubljansko medicinsko fakulteto in zavodom za transfuzijsko medicino. Iz tega naslova pričakujejo dodatnih deset milijonov evrov prihrankov.

Prihodkovna in odhodkovna optimizacija jim v letu 2024 še vedno ne zagotavlja izravnave prihodkov in odhodkov, in sicer v višini osmih milijonov evrov primanjkljaja, ki bo v letu 2024 sicer pokrit na podlagi odpisa terjatev do medicinske fakultete, skladno z doseženo sodno poravnavo med fakulteto in UKC Ljubljana na okrožnem sodišču v začetku januarja.

»Kljub uravnoteženemu rezultatu v 2024 ostaja odprto vprašanje najdražjih pacientov, ki po naših podatkih kažejo podplačanost v višini osmih milijonov evrov,« so opozorili.

Stavka in negotovosti glede izpada dohodka

Na realizacijo delovnega programa, poslovanje in delo UKC Ljubljana na organizacijski, prihodkovni in odhodkovni strani v letu 2024 pa bodo vplivali pomembni dejavniki – veliki investicijski projekti, splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki sicer vpliva na celoten zdravstveni sistem, največje breme pa je običajno v UKC Ljubljana, so ocenili. Negotovo je trajanje stavke in kakšen bo izpad prihodka zaradi odpovedi nenujnih zdravstvenih storitev, so opozorili.

Septembra 2024 naj bi se zaključila tudi pogajanja med vlado in sindikati o plačnem sistemu v javnem sektorju. Izid dogovora predstavlja negotovost v finančnih posledicah oziroma poslovanju zavoda. Med tveganja za nemoteno delovanje UKC Ljubljana je nujno umestiti tudi pomanjkanje zdravstvenega in nezdravstvenega kadra, so poudarili.

Pred tem je svet UKC Ljubljana konec februarja na korespondenčni seji sprejel letno poročilo za leto 2023. Člani sveta so prepoznali napredek v poslovanju, saj da je UKC lani kljub zaprti osmini glavne stavbe, pomanjkanju kadra, neplačanim izvedenim storitvam v višini tri milijone evrov in neupoštevanju revalorizacije izboljšal poslovanje za 5,4 milijona evra.