UKC Ljubljana ni vedel, da ima zemljišče v Bosni

Ljubljana – Pred nedavnim je ljubljanski UKC dobil sodno pošto iz Bosne in Hercegovine. Iz nje je izvedel, da ima tam že od leta 1985 zemljišče, ki mu ga je zapustil Dragoljub Božić. Njegovi sorodniki so na sodišču v Bijeljini vložili tožbo za dokazovanje lastninske pravice.Odvetnik Dragoslav Perić, ki zastopa tožnika Blagiša in Radiša Božića, je pojasnil, da zemljišče leži v vasi Brodac v občini Bijeljina. Dragoljub Božić je v oporoki navedel, da »zemljišče zapušča UKC Ljubljana, kjer so zdravili tovariša Tita«.Odvetnik je dodal, da so imeli tožniki to okoli 100 hektarov veliko obdelovalno zemljišče v ...