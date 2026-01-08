  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

    Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo.
    UKC Ljubljana je največji javni zdravstveni zavod v državi. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    UKC Ljubljana je največji javni zdravstveni zavod v državi. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    R. I.
    8. 1. 2026 | 19:56
    8. 1. 2026 | 19:58
    2:33
    A+A-

    Iz UKC Ljubljana so sporočili, da razmere zaradi posameznih odhodov zdravnikov niso kritične in to ne vpliva na izvajanje zdravstvenih storitev, kljub temu da zadnje čase v javnosti prevladuje tak občutek.

    image_alt
    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Poudarjajo, da gre za največji javni zdravstveni zavod v državi, ki izvaja vse vrste zdravstvenih storitev in zaposluje več kot 8600 ljudi, med njimi 1567 zdravnikov in zobozdravnikov. Število zdravnikov in zobozdravnikov se po njihovih podatkih v zadnjih sedmih letih vsako leto povečuje. Leta 2025 jih je bilo za 80 več kot leta 2021.

    Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo. V celotnem letu 2025 je zavod zapustilo 38 zdravnikov, od tega se jih je približno deset upokojilo, dva pa sta umrla.

    Število zdravnikov in zobozdravnikov v UKC Ljubljana raste. FOTO: UKC Ljubljana 
    Število zdravnikov in zobozdravnikov v UKC Ljubljana raste. FOTO: UKC Ljubljana 

    To pomeni 2,4-odstotno fluktuacijo glede na vse zaposlene zdravnike, kar je po navedbah UKC Ljubljana bistveno manj od običajne fluktuacije, ki znaša med pet in sedem odstotkov. V letih 2023 in 2024 je bilo odhodov več, in sicer 44, pri čemer je bilo tudi v teh letih okoli deset upokojitev.

    V dopisu se UKC Ljubljana dotika tudi nedavnega odhoda treh ortopedov, ki so večinoma opravljali artroskopske operacije. Odhod zdravnikov obžalujejo, vendar poudarjajo, da delo poteka nemoteno. Na Ortopedski kliniki je zaposlenih 30 zdravnikov, med njimi osem specializantov, dodatno pa artroskopske posege izvajajo tudi na travmatologiji, kjer deluje deset specialistov.

    image_alt
    Odpustili vodjo novomeške ortopedije, organi bodo stanje še preverjali

    V UKC Ljubljana še navajajo, da z vsakodnevnimi aktivnostmi zagotavljajo povečevanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev v skladu z zakonodajo. Leta 2025 so po lastnih podatkih opravili največ zdravstvenih storitev v svoji zgodovini, več kot v rekordnem predkovidnem letu 2019.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prenos lastništva

    Mimovrste dobiva novega tujega lastnika

    Družba Mimovrste je lani ustvarila 9,6 milijona evrov čiste izgube.
    7. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    UKC LjubljanazdravstvozdravnikiSlovenijajavno zdravstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Požar v klubu Le Constellation

    Italija sprožila preiskavo zaradi tragedije v klubu v Crans Montani

    Pristojnost tožilstva v Rimu je preiskati kazniva dejanja v tujini, ki so povezana z italijanskimi državljani.
    8. 1. 2026 | 20:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

    Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo.
    8. 1. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sum kaznivega dejanja

    Po tragični smrti otroka celotna skupnost v šoku

    Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, poteka z največjo intenzivnostjo.
    8. 1. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na napad na Venezuelo

    Protestniki pred ameriško ambasado vzklikali »Naj gorijo ZDA!« (FOTO)

    Študentsko društvo Iskra je organiziralo protest zaradi ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
    8. 1. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sum kaznivega dejanja

    Po tragični smrti otroka celotna skupnost v šoku

    Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, poteka z največjo intenzivnostjo.
    8. 1. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na napad na Venezuelo

    Protestniki pred ameriško ambasado vzklikali »Naj gorijo ZDA!« (FOTO)

    Študentsko društvo Iskra je organiziralo protest zaradi ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
    8. 1. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo