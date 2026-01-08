UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da razmere zaradi posameznih odhodov zdravnikov niso kritične in to ne vpliva na izvajanje zdravstvenih storitev, kljub temu da zadnje čase v javnosti prevladuje tak občutek.

Poudarjajo, da gre za največji javni zdravstveni zavod v državi, ki izvaja vse vrste zdravstvenih storitev in zaposluje več kot 8600 ljudi, med njimi 1567 zdravnikov in zobozdravnikov. Število zdravnikov in zobozdravnikov se po njihovih podatkih v zadnjih sedmih letih vsako leto povečuje. Leta 2025 jih je bilo za 80 več kot leta 2021.

Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo. V celotnem letu 2025 je zavod zapustilo 38 zdravnikov, od tega se jih je približno deset upokojilo, dva pa sta umrla.

Število zdravnikov in zobozdravnikov v UKC Ljubljana raste. FOTO: UKC Ljubljana

To pomeni 2,4-odstotno fluktuacijo glede na vse zaposlene zdravnike, kar je po navedbah UKC Ljubljana bistveno manj od običajne fluktuacije, ki znaša med pet in sedem odstotkov. V letih 2023 in 2024 je bilo odhodov več, in sicer 44, pri čemer je bilo tudi v teh letih okoli deset upokojitev.

V dopisu se UKC Ljubljana dotika tudi nedavnega odhoda treh ortopedov, ki so večinoma opravljali artroskopske operacije. Odhod zdravnikov obžalujejo, vendar poudarjajo, da delo poteka nemoteno. Na Ortopedski kliniki je zaposlenih 30 zdravnikov, med njimi osem specializantov, dodatno pa artroskopske posege izvajajo tudi na travmatologiji, kjer deluje deset specialistov.

V UKC Ljubljana še navajajo, da z vsakodnevnimi aktivnostmi zagotavljajo povečevanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev v skladu z zakonodajo. Leta 2025 so po lastnih podatkih opravili največ zdravstvenih storitev v svoji zgodovini, več kot v rekordnem predkovidnem letu 2019.