UKC Ljubljana zaradi stavke dnevno ob 100.000 do 350.000 evrov prihodkov

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ocenjujejo, da bi bil lahko izpad prihodkov zaradi zdravniške stavke med 100.000 in 350.000 evrov na dan. Vsak dan glede na podatke in analize v največji zdravstveni ustanovi v državi izpade med tri in štiri odstotke obravnav, so sporočili iz kliničnega centra.

Izpad prihodkov je po navedbah ljubljanskega kliničnega centra odvisen od vrste prenaročenih storitev. Če bi se v prihodnje odpovedovalo več operacij kot ambulantnih storitev, bi bil temu primerno višji tudi izpad prihodkov, so pojasnili.

Ob zaostritvi stavke je vodstvo UKC Ljubljana že obvestilo vodstva klinik glede organizacije dela in zagotavljanja nujnih zdravstvenih storitev v času stavke. Delo je treba organizirati tako, da so kljub stavki in morebitnemu preklicu soglasij posameznih zdravnikov za nadurno delo izvedene vse nujne storitve, ki jih zahteva zakonodaja, so navedli.

V petek so sicer iz UKC Ljubljana sporočili, da je soglasja za nadurno delo preklicalo 198 oziroma 13 odstotkov zdravnikov. »Glede dela bomo lahko natančnejše podali ocene v naslednjih dneh. Pojasnjujemo pa, da umik soglasij prične učinkovati 30 dni po vložitvi, zato v naslednjem mesecu ne pričakujemo večjih odstopanj, kasneje pa bo delo urejeno tako, da bo kljub umiku zagotovljen zakonski minimum,« so pojasnili v kliničnem centru.

Odklanjanje nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu je lahko razlog za preklic soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti, so ob tem poudarili. Do petka sicer soglasij zdravnikom za delo pri drugih izvajalcih še niso preklicali, so pojasnili.

FOTO: Leon Vidic/Delo

UKC Ljubljana je s poročilom glede izvajanja storitev v času stavke v sredo seznanil svet zavoda, v petek zvečer pa so nekatere podatke posredovali tudi medijem.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesla napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na torkovi seji soglasno sprejel sklep, da v sredo vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Zdravniki bodo tako po besedah predsednika sindikata Damjana Polha delali največ 48 ur na teden.

Na petkovih pogajanjih pa sta obe strani podali nove predloge, ki jih morata preučiti. Do takrat medijsko ne bosta komunicirali, pač pa bodo zadeve skušali rešiti za mizo.