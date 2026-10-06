Na čelo UKC Maribor se vrača Anton Crnjac

Potem ko je generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis včeraj sporočil svoj odstop, je svet zavoda na današnji izredni seji izglasoval za vršilca dolžnosti direktorja Antona Crnjaca.

Ta je v preteklosti že vodil ustanovo. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar.

Kot so po seji sporočili iz kliničnega centra, se je svet zavoda seznanil z odstopno izjavo Flisa in na njeni podlagi sprejel sklep o njegovi razrešitvi, ki bo začel veljati po pridobitvi soglasja ustanovitelja. Svet zavoda je danes tudi glasoval za imenovanje Crnjaca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, ki pa bo svoj mandat nastopil po veljavnem sklepu o razrešitvi Flisa.

Novega predsednika sveta zavoda so morali izvoliti, ker je vlada pred dvema tednoma zamenjala predstavnike ustanovitelja, med njimi tudi dosedanjega predsednika sveta zavoda.