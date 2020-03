UKC prejel novo napravo za testiranje krvi

Hematološki analizator na uro naredi 60 testov, pravi direktor Labene Borut Čeh. FOTO: UKC Ljubljana

Ljubljana - Podjetje Labena je skupaj s podjetjemUniverzitetnemu(UKC) danes doniralo unikatno napravo za hematološke analize Mindray, s katero bodo lahko zdravstveni delavci v eni minuti ugotovili, ali gre za virusno ali bakterijsko vnetje. "S tem lahko ciljano ločimo, kdo je potencialno okužen s koronavirusom," je pojasnil direktor LabeneNaprava v eni uri obdela 60 vzorcev. Kri za testiranje se lahko vzame iz žile ali prsta, zato je naprava primerna tudi za otroke, rezultat namreč pokaže že zelo majhen vzorec krvi. Omenjeni analizator Mindray omogoča petdelno krvno sliko in analizo, kar lahko veliko pomeni v diferencialni diagnostiki bakterijskih in virusnih okužb. Naprava bo skrajšala delo in čas opravljanja analiz., je med drugim ob predaji dejal prof. dr.s Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC.»V podjetju Labena smo se skupaj s proizvajalcem Mindray odločili, da UKC Ljubljana kot osrednji zdravstveni ustanovi v Sloveniji doniramo unikatni hematološki analizator proizvajalca Mindray. V Labeni pa smo se odločili, da bomo aparat donirali tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, na obeh trgih, na katerih delujemo,« je dodal Borut Čeh, direktor Labene, ki je bila leta 2018 nominirana za Delovo podjetniško zvezdo Donirana naprava je edinstven analizator za lažje odkrivanje virusnih obolenj, saj pri potrjenem virusnem vnetju petdelna krvna slika pokaže, da gre za indikacijo okužbe s koronavirusom. S hitrim testiranjem omogoča nižje stroške, saj se lahko bolj smiselno uporabijo tisti testi, ki so dosti dražji.Podjetje Mindray je v hematološki panogi tretje na svetu in največje na Kitajskem. Je edino podjetje na Kitajskem, ki ima certifikat ameriške agencije za zdravila.