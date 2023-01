Ukinitev samostojnega muzeja osamosvojitve razburja

»Strinjamo pa se, da gre za zelo pomembno obdobje, ki morda ni bilo dovolj obravnavano in prav zato smo ustanovili nov muzej, ki združuje tematsko in programsko delovanje obeh muzejev, ter tako dobili res velik nov zavod, ki se bo ukvarjal z novejšo in sodobno zgodovino Slovenije,« je v odzivu na kritike ob ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki ji v opoziciji žugajo tudi s protesti in interpelacijo.

Ministrica zatrjuje, da je vlada pri združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije le sledila pozivom strokovne javnosti in tudi veteranskih društev, ki so jih pozivali, da je bila odločitev za ustanovitev samostojnega muzeja prenagljena. Poleg prekrivanja zbirk pa je bila težava tudi lokacija muzeja, saj mu je prejšnja vlada dodelila prostore, obljubljene Arhivu Republike Slovenije.

Ti bodo zdaj ostali Arhivu Republike Slovenije, saj znotraj veljavnega gradbenega dovoljenja njihova namembnost ni bila nikoli spremenjena.

»Obdobje slovenske osamosvojitve je sicer res že vključeno tudi v stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče,« pravijo v SDS.

»Obdobje slovenske osamosvojitve je sicer res že vključeno tudi v stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče. Zato je argument vlade, da je treba za potrebe 'transparentnega in strateško začrtanega strokovnega dela' muzeje združiti, povsem napačen argument, uperjen proti razumevanju pomena slovenske samostojnosti in državnosti,« so se oglasili v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve in SDS, kjer bodo prihodnji teden skupaj z NSi tehtali, ali bodo zoper ministrico vložili interpelacijo. »S tem se kaže njihov odnos do samostojne Slovenije in tudi popolna aroganca, oholost ter opitost od oblasti,« je ogorčeno zapisal tudi predsednik NSi. Vsi pozivajo vlado, naj si premisli.

Če interpelacija bo, Asta Vrečko napoveduje, da bo spet pojasnila argumente za združitev obeh muzejev in poskušala prepričali še tiste, ki morda dvomijo o tej odločitvi. V koaliciji pa naj bi bili do te odločitve enotni. Po naših informacijah so se uskladili že pred prejšnjim koalicijskim vrhom, a so z dokončnim sprejetjem sklepa na vladi počakali na konec referendumske kampanje, ki je bila zanje pomembnejša.

V osmih dneh od uveljavitve sklepa bo zdaj ministrica za kulturo imenovala vršilko dolžnosti oziroma vršilca dolžnosti, ki bo vodil postopke združevanja ter sklical prve nove seje sveta in strokovnega sveta. Kdo to bo, ministrica še ni želela izdati. Naj pa to ne bi bila nekdanja dolgoletna direktorica Muzej novejše zgodovine Slovenije in zdajšnja državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Kaja Širok, ki jo je v času prejšnje vlade nasledil Jože Dežman. Najpozneje v enem letu bo sicer sledil razpis za novega direktorja.

In prav vodstvo muzeja in stroka se po besedah ministrice lahko ukvarjata z vprašanjem, ali bi morali vendarle poudariti obdobje osamosvojitve oziroma mu morda celo nameniti ločene prostore. »Prav združitev v novem zavodu daje različne možnosti, kako bo obdobje osamosvojitve in sodobne zgodovine obravnavano. To pa ne more biti odločitev ministrstva, ampak najprej vršilca dolžnosti in nato novega vodstva. Ko bo razpis izveden, se bo odločalo, na kakšni podlagi, kako si to predstavljajo in kakšno infrastrukturno morda še potrebujejo,« odgovarja Asta Vrečko.