Ukinitev uradniškega sveta razdvojila parlament

DZ je s 46 glasovi za in 29 proti sprejel novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Za so glasovali poslanci koalicijskih SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokratov, pa tudi Resnice. Proti so bili poslanci opozicijskih Svoboda, SD in Levica.

Novelo je predlagala vlada. Kot je na današnji obravnavi dejal državni sekretar z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Božo Predalič, spreminjajo izvedbo izbirnih postopkov posebnih javnih natečajev neposredno pri organu. Cilj pa je povečati vlogo predstojnikov in drugih funkcionarjev pri izbiri najvišjih uradnikov na položaju, saj imajo ravno ti odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje njegovih politik.

Poudaril je, da se bodo za generalne direktorje direktoratov, generalne sekretarje v ministrstvih, načelnike upravnih enot, predstojnike organov v sestavi ministrstev, predstojnike vladnih služb in direktorje občinskih uprav še naprej izvajali posebni javni natečaji.

Center za kadre bo prevzel preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvrstitev v izbirni postopek ter presojo vodstvenih osebnih sposobnosti in veščin za upravljanje položaja. Postopek bo v celoti digitaliziran preko eUprave in bistveno skrajšan. V koaliciji in Resnici so poudarjali, da je prav, da imajo predstojniki in funkcionarji, ki nosijo odgovornost za delovanje organa, tudi pristojnost za izbiro najvišjih uradnikov, s katerimi bodo sodelovali.

Izpostavljali so, da se bo še vedno preverjalo izpolnjevanje strokovnosti, formalnih pogojev, šele nato bo sledila končna izbira. V opoziciji so bili po drugi strani kritični, saj menijo, da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Prav tako so opozarjali, da je sprejemanje zakonskih sprememb potekalo brez strokovne razprave in vključitve ključnih deležnikov.

Posvetovalni referendumi oktobra

DZ je danes razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom, o ukinitvi rtv-prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in Resnice, nasprotovala jim je opozicija.