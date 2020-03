Ukinjeno vsakršno organizirano varstvo otrok, vrata zapirajo tudi dijaški in študentski domovi

Ministric aza izobraževanje Simona Kustec prepoveduje organizirano varstvo otrok. FOTO: Voranc Vogel

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr.je sporočila, da je vlada danes »sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah«.Vrtci, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi in organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.»Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje,« sporoča ministrica in zatrjuje, da so prepoved »skrbno in strokovno premislili. Ukrep je nujen, a za zdravje prav vseh je bil neizbežen.«Ministrica naproša, naj tisti, ki lahko, priskočijo na pomoč družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, vendar poudarja, naj to naj niso starejši ljudje oziroma tisti, ki so v primeru okužbe v rizični skupini.