Vlada podpisala pogodbo za financiranje javne službe STA

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc in v imenu vlade v. d. direktorica urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petra Bezjak Cirman sta podpisala pogodbo za financiranje javne službe STA v letošnjem letu. Vrednost pogodbe je v primerjavi z lanskim letom višja za 243.600 evrov oziroma za dobrih deset odstotkov.

Vrednost letne pogodbe znaša 2.271.600 evrov, višina mesečnih nadomestil pa ne bo odvisna od štetja novic, ampak pogodba ponovno uvaja mesečno plačilo v dvanajstih enakih zneskih v višini 189.300 evrov.

»STA je izjemno pomembna, opravlja pomembno novinarsko delo, brez nje si Slovenije ne moremo predstavljati,« je ob podpisu poudarila Bezjak Cirman in izrazila upanje, da bodo zaposleni na STA zdaj lažje zadihali.

Zadovoljstvo je ob podpisu pogodbe izrazil tudi Kadunc. Pogodba bo po njegovih besedah zagotavljala dovolj denarja za normalno delo STA. »Veseli me, da so sprejeli naš predlog, da je znesek letos nekoliko večji,« je poudaril.

Kadunc: Dodaten denar bo nadomestil donacije

Ob tem je spomnil, da je STA leta 2021 in 2022 normalno poslovala zaradi pomoči donacij Društva novinarjev Slovenije. Dodatna pogodbena sredstva v letošnjem letu bodo po njegovih besedah omogočila nadomestilo vira donacij. »Seveda pa se bomo morali še zelo potruditi, da bomo ustvarili dovolj komercialnih prihodkov, tako da bomo lahko normalno plačevali sodelavce,« je dejal.

Kot je pojasnila Bezjak Cirman, bo po pogodbi del fotografij STA še vedno brezplačno dostopen javnosti, po novem štiri, in ne več pet. »To je korak bližje k fotografom, ki so bili vznemirjeni, ker so bile fotografije brezplačne,« je pojasnila.

Kadunc pa je dodal, da STA trenutno zaposluje toliko kadrov, kot pred kriznimi časi, okoli 90. Ocenil je, da bo pomen STA zaradi poglabljajoče se krize medijske krajine v prihodnje še rasel.

Po njegovih besedah se bo STA trudila povečati tržne prihodke na dveh novih področjih - iz naslova novo zagnanega videoservisa, ki ga imajo vse agencije, ter novega angleškega spletnega portala The Slovenia Times.

Umik napisa zaobSTAnek

Pogodbo je vlada potrdila na seji v četrtek. Dvig obsega financiranja je zlasti posledica večjih stroškov agencije za izvajanje javne službe, je po seji pojasnila Bezjak Cirman.

Predstavniki zaposlenih na STA so v četrtek ocenili, da je pogodba za opravljanje javne službe za leto 2023 v primerjavi s pogodbo za lani »pomemben korak naprej v smeri zagotavljanja tako finančne kot uredniške avtonomije«. Med drugim odpravlja plačevanje na kos. Ponavljajo pa pričakovanje, da vlada letos poskrbi tudi za ustrezno nadgradnjo zakona o STA.

Na vprašanje o pripravi sprememb zakona o STA, ki bi na sistemski ravni preprečile finančno izčrpavanje agencije s strani katerekoli vlade, je Bezjak Cirman v četrtek dejala, da je to v pristojnosti ministrstva za kulturo. Si pa določene smernice obetajo tudi od revizije računskega sodišča, ki se je začela lani in katere ugotovitve pričakujejo v tem polletju.

V luči danes podpisane pogodbe so zaposleni STA z oken prostorov agencije na Tivolski cesti v Ljubljani umaknili napis zaobSTAnek, ki so ga obesili ob zaostritvi razmer leta 2021. Napis STAnje je resno pa na oknih ohranjajo do sprejema ustrezno dopolnjenega zakona o STA. Vztrajajo namreč, da je treba na sistemski ravni preprečiti podobne zlorabe, obenem opozarjajo tudi, da je stanje še vedno resno v širšem medijskem prostoru.