  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    Direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman FOTO: Matej Družnik
    STA
    27. 1. 2026 | 14:19
    27. 1. 2026 | 15:24
    3:31
    A+A-

    Vladni urad za komuniciranje (Ukom) se je odločil za preklic poziva k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za informativno kampanjo o dosežkih vlade v iztekajočem se mandatu. Ta je bila v zadnjih dneh deležna številnih kritik. Po mnenju Ukoma so te neutemeljene, a so se kljub temu odločili za umik.

    Ukom je namreč objavil javni poziv k oddaji ponudb za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade, iz katerega izhaja, da so načrtovali desetdnevno medijsko kampanjo.

    image_alt
    Samopromocija vlade jezi opozicijo

    Ta bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. Za informativno kampanjo so na vladni strani predvideli sredstva v višini 40.000 evrov za zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih.

    image_alt
    Štirideset tisočakov za komuniciranje vladnih dosežkov

    Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je sicer dvignila kar nekaj prahu. V opozicijski NSi so že v ponedeljek zaradi tega zahtevali sejo komisije DZ za nadzor javnih financ, danes pa je vlado k umiku razpisa javno pozval tudi Inštitut 8. marec. Direktorica inštituta Nika Kovač je na novinarski konferenci pojasnila, da so v inštitutu z razočaranjem opazili razpis vlade za promocijo njihovih vsebin v medijih. »Zdi se nam, da bi bilo edino higienično, da se ta razpis razveljavi,« je dejala. Dodala je, da je bil sicer vladni razpis transparentno objavljen.

    Svoboda vztraja: Kampanja je smiselna

    V največji vladni stranki Svoboda so medtem danes, še preden je Ukom sporočil svojo odločitev, vztrajali pri smiselnosti načrtovane informativne kampanje.

    Podpredsednik vlade in Svobode Matej Arčon je tako v izjavi ob četrtem rojstnem dnevu stranke dejal, da potrebe po umiku razpisa ne vidi. Kot je ponovil, je povsem običajno, da vsaka vlada ob koncu mandata državljanom predstavi dosežke. Prepričan je tudi, da so se tega lotili transparentno in pošteno.

    »Lahko bi šli po določenih obvodih in bi prav tako dosegli isti namen. Vendar smo šli zelo transparentno, ker nimamo kaj skrivati, ker to je naša odgovornost in dolžnost, da naše skupne dosežke ob koncu mandata državljankam in državljanom predstavimo,« je poudaril.

    Da te informacije državljani tudi prejmejo, je kot »izjemno pomembno« ocenila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. »Neštetokrat sem se ukvarjala s tem, kako povedati stvari tako, da bodo ljudem razumljive, in jim hkrati tudi predstaviti dobro namero in kaj dobrega bo zanje v prihodnosti še izšlo iz določenega ukrepa,« je dejala.

    Poudarila je še, da se bodo le ob dobri informiranosti volivci znali odločati na volitvah. »Ker česar si pa res ne želim, je, da svoj glas oblikujejo na podlagi laži, izkrivljenih dejstev, odkritega sovraštva. Ampak žal smo danes v takem svetu, da je to izjemno, izjemno težko preprečiti,« je dodala.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Mitja Deisinger

    V 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča.
    26. 1. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandska kriza

    Trump ima prav o Arktiki, meni šef Nata

    Po napetostih v zadnjih tednih Evropa poskuša zastaviti bolj konstruktivne odnose z ZDA
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Ukomvladadosežki vlade

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Film & TV
    BAFTA

    Znani nominiranci za britanske filmske nagrade

    Seznam nominirancev v Veliki Britaniji na seznam nominirancev za oskarje.
    27. 1. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Olajšanje v Izraelu še ne pomeni konca groze v Gazi

    Za ranjene, bolne in lačne Palestince je odprtje mejnega prehoda Rafa življenjskega pomena.
    Boštjan Videmšek 27. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Imenovanje

    Javni zavod TNP od danes brez direktorja

    Titu Potočniku je včeraj potekel mandat, vlada pa ni imenovala novega direktorja. Najverjetnejši kandidat je bil Uroš Brežan.
    27. 1. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dosežki vlade

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    27. 1. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    27. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Imenovanje

    Javni zavod TNP od danes brez direktorja

    Titu Potočniku je včeraj potekel mandat, vlada pa ni imenovala novega direktorja. Najverjetnejši kandidat je bil Uroš Brežan.
    27. 1. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dosežki vlade

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    27. 1. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    27. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo