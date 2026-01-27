Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) se je odločil za preklic poziva k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za informativno kampanjo o dosežkih vlade v iztekajočem se mandatu. Ta je bila v zadnjih dneh deležna številnih kritik. Po mnenju Ukoma so te neutemeljene, a so se kljub temu odločili za umik.

Ukom je namreč objavil javni poziv k oddaji ponudb za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade, iz katerega izhaja, da so načrtovali desetdnevno medijsko kampanjo.

Ta bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. Za informativno kampanjo so na vladni strani predvideli sredstva v višini 40.000 evrov za zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih.

Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je sicer dvignila kar nekaj prahu. V opozicijski NSi so že v ponedeljek zaradi tega zahtevali sejo komisije DZ za nadzor javnih financ, danes pa je vlado k umiku razpisa javno pozval tudi Inštitut 8. marec. Direktorica inštituta Nika Kovač je na novinarski konferenci pojasnila, da so v inštitutu z razočaranjem opazili razpis vlade za promocijo njihovih vsebin v medijih. »Zdi se nam, da bi bilo edino higienično, da se ta razpis razveljavi,« je dejala. Dodala je, da je bil sicer vladni razpis transparentno objavljen.

Svoboda vztraja: Kampanja je smiselna

V največji vladni stranki Svoboda so medtem danes, še preden je Ukom sporočil svojo odločitev, vztrajali pri smiselnosti načrtovane informativne kampanje.

Podpredsednik vlade in Svobode Matej Arčon je tako v izjavi ob četrtem rojstnem dnevu stranke dejal, da potrebe po umiku razpisa ne vidi. Kot je ponovil, je povsem običajno, da vsaka vlada ob koncu mandata državljanom predstavi dosežke. Prepričan je tudi, da so se tega lotili transparentno in pošteno.

»Lahko bi šli po določenih obvodih in bi prav tako dosegli isti namen. Vendar smo šli zelo transparentno, ker nimamo kaj skrivati, ker to je naša odgovornost in dolžnost, da naše skupne dosežke ob koncu mandata državljankam in državljanom predstavimo,« je poudaril.

Da te informacije državljani tudi prejmejo, je kot »izjemno pomembno« ocenila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. »Neštetokrat sem se ukvarjala s tem, kako povedati stvari tako, da bodo ljudem razumljive, in jim hkrati tudi predstaviti dobro namero in kaj dobrega bo zanje v prihodnosti še izšlo iz določenega ukrepa,« je dejala.

Poudarila je še, da se bodo le ob dobri informiranosti volivci znali odločati na volitvah. »Ker česar si pa res ne želim, je, da svoj glas oblikujejo na podlagi laži, izkrivljenih dejstev, odkritega sovraštva. Ampak žal smo danes v takem svetu, da je to izjemno, izjemno težko preprečiti,« je dodala.