Ukom zavrnil tudi plačilo STA za junij

Sporna pogodba

Ukom je moral zaradi začasnega zadržanja izvršitve uredbe o opravljanju javne službe STA danes zavrniti izplačilo za »domnevno opravljanje javne službe STA v juniju«, so zapisali v Ukomu. Kot so navedli, je uredba Ukomu dajala pravno osnovo za financiranje STA. Direktor STAga je prosil za obvestilo, kdaj naj bi se vnovič sešli.Ukom sicer zavrača Veselinovičeve navedbe, da urad v pogajanjih ni upošteval niti ene ključne pripombe agencije. Po oceni urada gre za »podtikanje«, zato objavlja Veselinovičeva dopisa, v katerih je poslal na Ukom cenik stroškov za posamezne storitve javne službe.»Po prvem dopisu je bil prav Ukom tisti, ki je direktorja Veselinoviča opozoril, da je nerazumna postavka strošek celotne novice, ki je bila po njegovi oceni enaka strošku samo povzetka te novice,« so zapisali in nadaljevali: »V dodatnem dopisu se nam je direktor Veselinovič celo zahvalil, da smo ga na to opozorili, in poslal nov strošek celotne novice, in sicer skoraj za tretjino višji znesek - 26 evrov.«»Ne glede na to, da se je strošek občutno povečal, je Ukom tudi to upošteval. Pri ceni povzetkov pa je Ukom v celoti upošteval postavko, ki jo je poslal direktor Veselinovič za povzetke pri radijskih novicah,« so navedli. Po njihovem pojasnilu bi bilo namreč »nerazumno«, da je »povzetek radijske novice, ki vsebuje tudi dodaten avdio del, cenejši od enakega povzetka novice v slovenskem jeziku«.Kljub začasnemu zadržanju uredbe po njihovih besedah še vedno veljajo zakonski okviri, v okviru katerih mora STA opravljati javno službo, »česar trenutno žal ne opravlja, saj nobenemu mediju ne dovoli uporabljati storitev iz naslova javne službe, ki morajo biti brezplačne«. »Od vsakega medija namreč zahteva, da pred uporabo teh storitev podpiše s STA tržno pogodbo, kar je evidentna kršitev zakona,« so prepričani.Kot navajajo, je Ukom sicer pričakoval, da se bo s podpisom pogodbe in sprostitvijo sredstev ta teden uredilo nemoteno financiranje STA v skladu z zakonskimi omejitvami. »Če se je direktor Veselinovič premislil in priznava Ukom kot predstavnika ustanovitelja tudi brez uredbe, pa seveda lahko podpiše v luči novih okoliščin v tem delu prilagojeno pogodbo,« menijo. Pač pa se pogodbe nikakor ne more spreminjati v delih, ki so določeni in pogojeni z zakonom o STA in sedmim protikoronskim zakonom, so sklenili.Po prejetju tega dopisa je direktor STA Veselinovič Ukom glede na to, da ta zagotavlja, da je vedno pripravljen na sklenitev pogodbe, prosil, naj mu sporoči, kdaj naj bi se vnovič sešli.