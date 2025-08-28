Ukradli podatke 16 milijonov računov PayPal, uporabnikom svetujejo menjavo gesel

V Združenju bank Slovenije (ZBS) uporabnike spletne plačilne platforme PayPal opozarjajo na nevarnost zlorabe gesel, potem ko so se pojavile informacije, da naj bi bila ukradena baza podatkov s skoraj 16 milijoni računov na platformi. Za uporabnike so pripravili več nasvetov, kako naj preventivno ukrepajo.

Na spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je po navedbah bančnega združenja pojavil zapis, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov na PayPalu, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki. PayPal je imel na koncu lanskega leta več kot 400 milijonov uporabnikov.

Upravljavec platforme, istoimensko ameriško podjetje, je navedbe zanikal, a kljub temu večja previdnost in zamenjava gesla po oceni ZBS ne bosta odveč.

Obstaja namreč nevarnost, da nepridipravi pridobljena gesla znova uporabijo na drugih straneh oziroma da se zgodi kraja identitete. Že reproducirana ali starejša gesla so namreč lahko nevarna, če jih uporabniki uporabljajo na več spletnih mestih, so opozorili v združenju.

Nasveti za boljšo varnost

Uporabnikom platforme svetujejo, da zamenjajo gesla, zlasti če jih uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno. Drugi nasvet je, da omogočijo dvojno avtentikacijo, ki prispeva k varnosti.

Uporabniki naj po nasvetu ZBS tudi preverijo stanje in transakcije na računu, in če opazijo kaj sumljivega, takoj obvestijo svojo banko in PayPal. Na svojih napravah naj uporabljajo in redno posodabljajo protivirusne programe, neznanih ali sumljivih vsebin, ki jih prejmejo po spletni pošti, naj ne odpirajo. Te namreč lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo.

Pred vnosom osebnih ali plačilnih podatkov naj obenem vedno preverijo, da se povezava začne s https:// in ima ikono ključavnice – to pomeni, da so podatki varno šifrirani.

Pri nakupovanju ali prenosu pomembnih podatkov naj se uporabniki po priporočilu ZBS izogibajo javnim brezžičnim omrežjem ter uporabijo zaupanja vredno navidezno zasebno omrežje VPN, ki ščiti njihovo povezavo.