    Slovenija

    Številni so mame zadnjič videli, ko so jih od njih nasilno ločili

    V celjskem Narodnem domu so pripravili slavnostno akademijo ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitve ukradenih otrok v domovino.
    Otroke so od mater ločili avgusta 1942 v celjski okoliški šoli, danes I. osnovni šoli Celje. Tam so danes položili tudi venec. FOTO: hrani MNZC
    Galerija
    Otroke so od mater ločili avgusta 1942 v celjski okoliški šoli, danes I. osnovni šoli Celje. Tam so danes položili tudi venec. FOTO: hrani MNZC
    Špela Kuralt
    27. 9. 2025 | 19:09
    27. 9. 2025 | 19:10
    8:14
    A+A-

    Društvo taboriščnikov – ukradenih otrok je z Muzejem novejše zgodovine Celje in Mestno občino Celje v celjskem Narodnem domu danes pripravilo slavnostno akademijo ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitve ukradenih otrok v domovino.

    Nacisti so avgusta 1942 v celjski okoliški šoli, danes je to I. osnovna šola Celje, ukradli 645 slovenskih otrok in jih odpeljali na ozemlje tretjega rajha. Za sedmimi otroki se je izgubila vsaka sled, nekateri, kot je denimo Ingrid von Oelhafen, ki se je sicer rodila kot Erika Matko v Rogaški Slatini, pa so šele kot odrasli ugotovili kdo so in od kod prihajajo. Ingrid von Oelhafen vsako leto pripotuje več kot tisoč kilometrov iz Nemčije na srečanje ukradenih otrok. Tudi danes je bila v Celju in zaigrala Kje so tiste stezice. Verjetno ni bilo človeka v dvorani, ki se mu ob tem ne bi zarosile oči.

    Na akademiji je Ingrid von Oelhafen, rojena kot Erika Matko in kot devetmesečna deklica ukradena v Celju, zaigrala Kje so tiste stezice. Šele pri 59. letih je odkrila, kdo in od kod je. Že več let se vsako leto pripelje 1000 kilometrov daleč v Celje na srečanje ukradenih otrok. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Na akademiji je Ingrid von Oelhafen, rojena kot Erika Matko in kot devetmesečna deklica ukradena v Celju, zaigrala Kje so tiste stezice. Šele pri 59. letih je odkrila, kdo in od kod je. Že več let se vsako leto pripelje 1000 kilometrov daleč v Celje na srečanje ukradenih otrok. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Od 645 ukradenih otrok je po navedbah predsednice Društva taboriščnikov – ukradenih otrok Aleksandre Saše Hribar živih še okoli 80, v Celje jih je danes prišlo okoli 50. Med njimi tudi Jerica Šuster, ki so jo ukradli, ko je bila stara pet mesecev: »Odpeljali so mamo in stare starše, prišla sem v Lebensborn. Imela pa sem srečo, saj sem leta 1944 prišla nazaj. Oče je bil namreč Hrvat, zaradi NDH je lahko hodil spraševat zame in mamo na konzulat. Res je bila sreča, ker sem bila tik pred tem, da me oddajo v posvojitev.«

    Med ukradenimi otroki je bil tud prof. dr. Janez Žmavc, dolgoletni predsednik Društva taboriščnikov – ukradenih otrok. V Celju je zadnjič videl svojo mater, ki je umrla v Auschwitzu dva meseca kasneje. Lani je Žmavc v intervjuju za Delo povedal, da so starše odpeljali v temi, v tišini: »Da otroci ne bi slišali. Ko jih ni bilo več, je bilo joka še in še. Ampak zdi se mi, da me je, preden je šla, potrepljala. Ne vem, ali je to dejstvo ali sem si samo domišljal. Videl je nisem več.«

    Ingrid von Oelhafen (Erika Matko) in Janez Žmavc. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Ingrid von Oelhafen (Erika Matko) in Janez Žmavc. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Nemci so otroke iz Celja po prvem rasnem pregledu najprej odpeljali v prehodno taborišče v Frohnleitnu blizu Gradca. Najmlajši je imel komaj nekaj tednov. Starejše od dveh let so odpeljali v druga taborišča, kjer naj bi jih prevzgojili in ponemčili, je danes v govoru razlagal Žmavc. Mlajši od dveh let, ki so ustrezali merilom, ki jih je postavil Heinrich Himmler, pa so pristali v zavodih esesovskega programa Lebensborn. Tam naj bi jih vzgojili v zgledne predstavnike nemškega rajha, brez spomina na to, kdo so in od kod so prišli.

    Žmavc je v govoru spomnil, da je ukradene otroke aprila 1945 osvobodila ameriška armada, a je trajalo več mesecev, da so se vrnili domov. Mnogi domov sploh niso več imeli, je dejal Žmavc: »Številni so ostali brez staršev, žrtev nacističnega nasilja, nekateri že tudi brez sorodnikov, ki bi lahko prevzeli skrb zanje. Njihovi domovi pa so bili izropani in številni požgani.« Več desetletij so si prizadevali, da bi dobili odškodnino za premoženjsko škodo. Šele letos poleti je bil sprejet zakon, ki to omogoča, je poudaril Žmavc.

    Slavnostni govornik je bil prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan: »Ukradeni otroci so še eden od zločinov, ki so jih okupatorji prizadeli Slovencem. Bili so del zločinskega načrta, da bi nas kot narod izbrisali. Uspel bi, če se ne bi uprli.« FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Slavnostni govornik je bil prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan: »Ukradeni otroci so še eden od zločinov, ki so jih okupatorji prizadeli Slovencem. Bili so del zločinskega načrta, da bi nas kot narod izbrisali. Uspel bi, če se ne bi uprli.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Slavnostni govornik na današnji akademiji je bil prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Dejal je, da so »ukradni otroci še eden od zločinov, ki so jih okupatorji prizadeli Slovencem. Bili so del zločinskega načrta, da bi nas kot narod izbrisali. Uspel bi, če se ne bi uprli.«

    Kučan je dodal, da se lahko upravičeno vprašamo, ali je danes kaj drugače: »Nekaj tisoč, po nekaterih navedbah celo več kot 100.000 ukrajinskih otrok, ukradenih s strani Rusije v nesmiselni vojni Rusije z Ukrajino, ne omogoča optimističnega odgovora. Nič drugače ni v afriških vojnah, ki so skorajda stalnica v osrčju te celine. Pa v Gazi deset tisoče ubitih in ranjenih otrok, ki najbolj prepričljivo govorijo o genocidu Izraelcev nad Palestinci. Človek, ki ima vsaj malo človečnosti in vesti, bo to prepoznal, bo to početje poimenoval s pravim imenom, in ne bo čakal, če in kdaj bo kakšno sodišče o tem tudi pravno presodilo. V svetu, v katerem odrasli svoje spore rešujejo z vojnami, so največje žrtve prav otroci. Ne glede, kdo je povzročitelj tega gorja in za čigave otroke gre. Velja tudi za otroke v taborišču na Petričku nedaleč od tod.«

    Zadnjič z mamicami. FOTO: hrani MNZC
    Zadnjič z mamicami. FOTO: hrani MNZC

    Nekdanji predsednik je opozoril, da vojne ne smemo sprejeti kot načina življenja in temu se moramo upreti: »Dolžni smo se upreti razčlovečenju sveta, ki ga prek avtokratskih vladavin vsiljujejo predvsem interesi oboroževalnih industrij. Ne smemo dopustiti, da bi pristali na lastno razčlovečenje. To se začne, če se bomo brezbrižno odvrnili od TV-ekranov, na katerih nam znova in znova prikazujejo podhranjene in ranjene otroke brez otroštva, v prazno strmeče oči starih ljudi, ki so izgubili vse, ruševine nekdanjih domov, reke beguncev in roke živih mrličev, ki prosijo za košček kruha in požirek vode. V tistem trenutku bomo postali sostorilci. Ne smemo se navaditi na te slike kot na nekaj običajnega.«

    Čakanje na ločitev na dvorišču celjske osnovne šole. FOTO: hrani MNZC
    Čakanje na ločitev na dvorišču celjske osnovne šole. FOTO: hrani MNZC

    Predsednica Društva taboriščnikov – ukradenih otrok Aleksandra Saša Hribar vodenje društva razume kot svojo zgodovinsko dolžnost. Je namreč hči ukradenega otroka Draga Hribarja, ki je bil tudi dolgoletni novinar Dela, njena babica je bila odpeljana v Auschwitz. »Ne samo to, tudi moji teti sta bili ukradena otroka, ena je umrla pri sedmih letih, ker so na njej delali poskuse.« Dodala je, da v družini o tem niso veliko govorili, je pa oče veliko pisal: »Vse ukradene otroke smo neverjetno spoštovali. Dali so nam tudi izjemno moč, ker smo si rekli, če so oni preživeli vojno, potem je ni stvari na tem svetu, ki je človek ne bi zmogel. Pogum smo črpali iz njihovih tragičnih usod.«

    Slavnostne akademije ob 80. obletnici osvoboditve in vrnitev ukradenih otrok v domovino so se med drugimi udeležili (z leve) ukradeni otrok prof. dr. Janez Žmavc, celjski župan Matija Kovač, minister za obrambo Borut Sajovic, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednica Društva taboriščnikov - ukradenih otrok Aleksandra Hribar. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Slavnostne akademije ob 80. obletnici osvoboditve in vrnitev ukradenih otrok v domovino so se med drugimi udeležili (z leve) ukradeni otrok prof. dr. Janez Žmavc, celjski župan Matija Kovač, minister za obrambo Borut Sajovic, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednica Društva taboriščnikov - ukradenih otrok Aleksandra Hribar. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    V svojem govoru pa je opozorila, da usoda ukradenih otrok ne sme zdrsniti v pozabo. Ti otroci morajo ostati »trpek, a dragocen spomin tistim, ki so jih preživeli in z njimi izšli kot zmagovalci časa. Kot ljudje, ki so kljub poskusu razčlovečenja zmogli obstati, preživeti in ohraniti svoje dostojanstvo. Kot zmagovalci, ker jih ni premagal ne strah, ne nasilje in ne ponižanje. In naj bodo hkrati resen opomin vsem nam: svoboda in biti človeku človek nista niti podarjena niti zagotovljena za vselej. Vedno si ju je treba izboriti, vedno znova varovati, vedno znova braniti. Zahtevata srčnost, zahtevata pogum in zahtevata vztrajnost.«

    Saša Hribar je zaključila, da naj resnica, četudi boleča, ostane navdih prihodnjim generacijam, da zgradijo pravičnejši svet: »Svet, v katerem bodo otroci z otroki sobivali v miru, varni in ljubljeni, v skrbnem zavetju odraslih, ki bodo znali varovati njihovo nedolžnost in negovati njihovo prihodnost. Dragi ukradeni otroci, hvala, ker ste glas vesti in branik človečnosti.«

    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Konec vojne, živel mir!

    Zdaj sem lahko dihal celjski zrak in svobodo v njem

    Razstava Konec vojne, živel mir! v Muzeju novejše zgodovine Celje odstira dogajanje pred, med in po drugi svetovni vojni ter poziva k miru.
    Špela Kuralt 16. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dr. Tonček Kregar

    Zgodovina je dobra učiteljica, a kaj ko smo katastrofalni učenci

    Direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar ugotavlja, da so temelji povojne Evrope bolj razmajani kot kdaj koli prej.
    Špela Kuralt 9. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Društvo taboriščnikov – ukradenih otrok

    Ukradeni otroci: Spomini se hitro vrnejo v usodni 4. avgust 1942

    Janez Žmavc je po več letih predal vodenje Društva taboriščnikov – ukradenih otrok, ki je po vseh taboriščih, kjer so bivali otroci, namestilo spominske plošče.
    Špela Kuralt 5. 11. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Tri Mirjane

    Cvetka nikoli ni izvedela, da ji je v resnici ime Mirjana

    Po 79 letih so bili najdeni sorodniki dojenčice, izgubljene 9. maja 1945, ob koncu druge svetovne vojne.
    13. 7. 2024 | 05:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primož Roglič

    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Zasavski orel bo na kolesu vztrajal tudi do 40. leta, če bo v tem še videl smisel.
    Miha Hočevar 26. 9. 2025 | 18:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropske milijarde

    Slovenija bojkotira prestižni obrambni projekt EU

    V nasprotju s primerljivimi državami slovenska vlada noče ugodnih posojil iz 150-milijardnega instrumenta za skupne nabave oborožitve in vlaganja v industrijo.
    Peter Žerjavič 26. 9. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poklici prihodnosti

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

