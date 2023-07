Ukrajina bolj kot prej potrebuje pomoč zdaj

Leta 2022 je pomoč potrebovalo 16 milijonov Ukrajincev, danes pa že 18 milijonov. Slovenija je za Ukrajino iz proračuna namenila 3,5 milijona evrov, v tem in naslednjem letu pa ji bo še pet milijonov evrov. Poleg finančnih sredstev Slovenija Ukrajini pomaga tudi na druge načine.

Ukrajina za obnovo države po oceni Svetovne banke, EU in Združenih narodov potrebuje 284 milijard evrov EU je do zdaj zagotovila 70 milijard evrov Slovenija je v proračunu do leta 2024 za Ukrajino rezervirala 5 milijonov evrov

»Smrt, uničenje in razseljevanje v Ukrajini danes terjata več humanitarne pomoči kot lani. Potrebe po sredstvih za obnovo so še posebej nujne zdaj, ko je Rusija bombardirala ključno energetsko infrastrukturo,« je dejal generalni direktor direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na zunanjem ministrstvu Edvin Skrt na skupni tiskovni konferenci s Slovensko karitas.

Karitas je po uspešni prijavi na javnem razpisu skrbela za distribucijo humanitarne pomoči in zdravil v Ukrajini in bo pri tem s slovensko vlado sodelovala še naprej. Slovenija je Ukrajini po besedah Skrta v letu 2022 iz proračuna zagotovila 3,5 milijona evrov za nakup nujnih življenjskih potrebščin, ki so bile distribuirane preko mednarodnih humanitarnih organizacij.

Reševalna vozila in avtobusi

»Kupili smo dve reševalni vozili, eno je bilo že predano, drugo, specializirano za novorojenčke, pa bo dostavljeno oktobra,« je dejal Skrt. Za leto 2023 in 2024 je ministrstvo že sklenilo pogodbe v znesku 1,13 milijona evrov za razminiranje, dodatnih pet milijonov evrov, zagotovljenih z rebalansom proračuna, pa bodo po njegovih besedah Ukrajini namenili preko Karitasa in drugih organizacij. »Poleg finančnih sredstev smo sprejeli tudi številne ukrajinske begunce, v slovenskih ustanovah opravljamo rehabilitacije žrtev vojne, s slovenskim energetskim sektorjem smo zagotovili sanacije za energetske projekte, obrambno ministrstvo je doniralo laboratorij za kontrolo kakovosti vode, občina Ljubljana in Maribor sta donirali rabljene avtobuse,« je druge vrste pomoči Ukrajini naštel generalni sekretar.

»A pomoči nikakor ni bilo dovolj,« je spomnil Skrt in dodal, da je Svetovna banka skupaj z ukrajinsko vlado, članicami in institucijami EU ter Združenimi narodi v popravljeni analizi ocenila, da bo Ukrajina v naslednjih desetih letih potrebovala 284 milijarde evrov, samo za takojšnje nujne potrebe obnove cestne in socialne infrastrukture v tem letu 13 milijard evrov in do leta 2027 124 milijard evrov. Članice EU so s svojimi institucijami do zdaj za Ukrajino namenile 70 milijard evrov.

Več kot 500 ton

»Kljub temu, da je vojna v Ukrajini izginila iz prvega medijskega plana, pomoč za to ni nič manj potrebna, kajti žalostne zgodbe ostajajo tukaj v velikem obsegu,« pa je poudaril generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Preko slovenske Karitas je šlo po njegovih besedah v Ukrajino 4,2 milijona evrov, od tega je bilo 2,5 milijona finančnih sredstev, 700.000 evrov je bila vrednost 30 pošiljk s skupno maso več kot 500 ton, ki smo jih zbrali od gospodinjstev in 240 podjetji, okoli milijona evrov pa je prispeval slovenski proračun.

V BTC -ju (prostore so dobili od lastnika na uporabo brezplačno) so odprli tudi ukrajinski center, ki ni le prva točka, kamor se begunci ob prihodu obrnejo, ampak je v tem času postal tudi njihovo informacijsko in kulturno središče. Kot je dejal Tomažič, z delom ne bodo nehali. »Trenutno že poteka letovanje za ukrajinske otroke na pobudo ministrstva za zunanje zadeve, nekaj je bilo že izvedenih, poleg tega pa pripravljamo tudi dva večja projekta psihosocialne pomoči ter dokončanje doma za invalidne mlade. Skupna vrednost teh projektov je 700.000 evrov, od tega smo 50.000 zbrali preko Karitasa.«

Na tiskovni konferenci je sodeloval tudi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran, ki se je zahvalil Sloveniji za pomoč in izjemno organizacijo. »Slovenija nam je pomagala od prvega dneva ruske agresije. Bila je med prvimi petimi državami, ki je dostavila pomoč Buči, vaši tovornjaki s humanitarno pomočjo so bili pri nas prvi.« Dejal je še, da med drugim Ukrajini primanjkuje opreme za kmetijstvo.