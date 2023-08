Ukrajina v Sloveniji ni več v senci Rusije

V nadaljevanju preberite:

V letu in pol trajanja vojne na ukrajinskih tleh so se slovensko-ukrajinski odnosi poglobili. To simbolizira tudi nesebična pomoč Ukrajine Sloveniji ob poplavah. Včeraj je državni zbor podprl skupno izjavo G7 v podporo Ukrajini.

»Odnosi so se postavili na čisto novo raven. Že pred rusko agresijo na Ukrajino so bili prijateljski, vendar je bila Ukrajina v Sloveniji vedno v senci slovenskih odnosov z Rusijo,« na vprašanje, kako je leto in pol vojne v Ukrajini vplivalo na dvostranske odnose, odgovarja dr. Denis Mancevič, strateški svetovalec in poznavalec postsovjetskega prostora.

Ob dnevu ukrajinske neodvisnosti pa je ukrajinska stran podelila odlikovanje državnemu sekretarju za nacionalno varnost dr. Andreju Benedejčiču, ki se kmalu seli na mesto slovenskega veleposlanika pri zvezi Nato. Predlog za odlikovanje z redom Jaroslava Modrega je posredovala ukrajinska stran.