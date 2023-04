Ukrajini velik del naše ognjene moči

V nadaljevanju preberite:

Poleg politične podpore, humanitarne in materialne pomoči ter na stežaj odprtih vrat beguncem je Slovenija napadeni Ukrajini namenila še obsežno pomoč v vojaški opremi in strelivu. Po nekaterih ocenah donirani oklepniki, tanki in strelivo predstavljajo okoli tretjino slovenske ognjene moči. Čeprav prenovljeni tanki M-55 navdušujejo mednarodno strokovno javnost, nekateri krogi v vojski menijo, da bi morali v Ukrajino poslati vso opremo sovjetske izdelave.