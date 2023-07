Sandi Curk: Ukrajinske sirote v Sloveniji potrebujejo dom

V nadaljevanju preberite:

Odraščal je v delavskem okolju v Postojni. Mati je bila iz stare postojnske družine, oče, Vipavec, je bil zaveden Primorec in borec za svobodo. »Nekaj ti od tega ostane. Ko so v Slovenijo v začetku devetdesetih let začeli prihajati tisoči beguncev iz Bosne, si si mislil, da to lahko doživiš le v krutem filmu. Kot da se iz človeške neumnosti obeh svetovnih vojn ne bi ničesar naučili. Matere z otroki, invalidi, starostniki, osebe s posebnimi potrebami, ki gledajo v tla, so v Sloveniji dobili novo upanje. Da se dandanes to spet ponavlja, je nedoumljivo!« pravi Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko, ki je bil nedavno razglašen za Državljana Evrope 2023.

Zakaj ne ločuje med levimi in desnimi politiki? Kako gleda na kulturo solidarnosti v Sloveniji? Kako je poskrbljeno za otroke, ki so jih pod njegovo koordinacijo premestili iz ukrajinske sirotišnice v Slavino pri Postojni? Kako se spominja lanskega požara na Krasu in nedavnega reševanja jamarke?