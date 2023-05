Ukrepati bi morali že zdavnaj, a se še pogovarjamo

V nadaljevanju preberite:

Po medvrstniškem nasilju na vrhu celjskega nakupovalnega središča in po nepojmljivi tragediji v Beogradu je medijski prostor preplavljen z opozorili o nasilju, naraščajoči agresiji, neobvladljivih otrocih in problematičnih starših. Vse to ni nič novega, razlaga ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar. Na to so pristojne opozorili že pred več kot desetletjem, a se ni zgodilo nič. Še vedno se le pogovarjamo, učinkovitih in ustreznih sistemskih ukrepov ni, psihopatija in narcisizem pa se v družbi vidno razraščata.