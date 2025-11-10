V okviru nadzora od 376 voznikov 15 voznikov vozilo pod vplivom alkohola

Mariborska policija je ta konec tedna izvedla poostren nadzor cestnega prometa za zmanjšanje števila povzročiteljev prometnih nesreč, ki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Akcija je potekala po metodologiji PROMIL in je vključila preverjanje psihofizičnega stanja voznikov.

V okviru nadzora so testirali 376 voznikov, pri čemer je 15 voznikov vozilo pod vplivom alkohola. S hitrim testom so policisti ugotovili, da sta dva voznika vozila pod vplivom drog, zato sta bila usmerjena na strokovni pregled. Med akcijo so policisti zasegli tudi dva osebna avtomobila, saj sta voznika vozila brez veljavnega vozniška dovoljenja.

Ker problematika vožnje pod vplivom alkohola še vedno izstopa, bomo tovrstni problematiki tudi v prihodnje namenili posebno pozornost pri nadzoru cestnega prometa, da bi izboljšali prometno varnostne razmere.

Vožnja pod vplivom alkohola še vedno ostaja ena ključnih tveganj v prometu, zato na policiji sporočajo bodo tudi v prihodnje več časa porabili za nadzor cestnega prometa, da bi izboljšali prometno varnost.

V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. Letos so slovenske ceste terjale 84 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 63 smrtnih žrtev, poroča STA.