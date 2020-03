Ukrepi ministrstva za zdravje v boju proti covidu-19

INFOGRAFIKA: Delo

Ljubljana – »Stanje na terenu obvladujemo in se iskreno zahvaljujemo vsem zdravstvenim delavcem in osebju v socialnovarstvenih zavodih, ki nesebično zagotavljajo medicinsko in drugo strokovno pomoč, predvsem pa so v teh izjemnih in težkih trenutkih sočutni in požrtvovalni. Storili bomo vse, da bo njihovo delo potekalo čim bolj nemoteno in razbremenjeno,« je v sporočilu za javnost zapisal minister za zdravjeV nadaljevanju povzemamo na kratko ključne ukrepe, ki so jih sprejeli Gantar in njegovi kolegi:1. Centralizacija nabave zaščitne opreme2. Sprejeti so strokovni standardi za izdelavo respiratorjev in zaščitne opreme3. 16 vstopnih točk za odvzem brisa deluje, 14 dodatnih je v pripravljenosti4. Posebna pozornost je namenjena varovancem domov za starejše, ki so med najbolj ogroženimi5. Prekinitev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti6. Prekinitev izvajanja zobozdravstvenih storitev in vzpostavitev sedmih nujnih zobozdravstvenih ambulant7. Ukrepi za obravnavo nosečnic, porodnic, otročnic in ginekoloških pacientk na sekundarni ravni8. Organizirano delo v dogovoru z ambulanto na letališču Brnik za pregled vseh potnikov, ki ta teden prihajajo z izrednimi leti iz tujine9. Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence10. Preklic veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev11. Ukrepi za varovanje zdravja delavcev12. Pripravljena je nova definicija za prijavo in spremljanje novega koronavirusa13. Pospešeno izdajanje odločb o karanteni14. Sprejeta so navodila za nujno in skrbno spremljanje stanja v zvezi z omejitvijo epidemije15. Navodilo z delo pediatrov na primarni in hospitalni ravni16.Pripravljeno je navodilo za izvajanje psihiatričnih storitev v času epidemije17. Usmeritve javnim zdravstvenim zavodom glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času epidemije18. Priporočilo glede možnih sprememb organiziranosti dela lekarn19. Vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno varstvo20. K ukrepom ministrstva je treba prišteti še vrsto priporočil, ki jih je v preteklih dneh izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)