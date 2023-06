Ulice, trgi in mostovi Ljubljane spet polni znanstvenih dogodivščin

Trgi, mostovi in ulice Ljubljane so se za tri dni spet spremenili v prizorišče znanstvenih dogodivščin. Hiša eksperimentov je namreč pripravila že 14. Znanstival, ki je namenjen promociji izobraževanja in znanosti ter vzbujanja radovednosti.

V okviru tega že tradicionalnega festivala, namenjenega vsem mladim in manj mladim radovednežem, se bo zvrstila množica znanstvenih šovov, ki jih bodo vodili izvajalci iz Hiše eksperimentov in številni gostje iz tujine, v večernih urah pa se bodo zvrstila tudi poljudnoznanstvena predavanja o aktualnih znanstvenih temah.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Na Prešernovem trgu se bodo obiskovalci lahko udeležili znanstvene delavnice DRZNI eksperimenti, ki jo je Hiša eksperimentov razvila z Društvom za znanost in izobraževanje DRZNI. Na njej bodo lahko iz osnovnih materialov, ki jih lahko najdemo doma, izdelali znanstvene umetnine, kot na primer letalo ali vozilo na zračni blazini, piše na spletni strani festivala.

Na Stritarjevi ulici bo v soboto in nedeljo med 10. in 18. uro odprt Vrt eksperimentov. Na stojnicah se bodo tako predstavljale institucije, ki jim je skupna promocija izobraževanja. Iz Botaničnega vrta bodo na primer obiskovalcem predstavili različne vrste mesojedih rastlin.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Predstavile se bodo tudi različne fakultete Univerze v Ljubljani. Med drugim bo fakulteta za računalništvo in informatiko predstavila primere uporabe umetne inteligence v praksi, na stojnici fakultete za matematiko in fiziko bodo obiskovalci lahko preizkusili svojo matematično in fizikalno intuicijo, na stojnici fakultete za farmacijo pa se bodo preizkusili v izdelavi zdravila.

Med sicer mnogimi institucijami bo svojo stojnico imel tudi Geološki zavod Slovenije, ki bo obiskovalcem s pomočjo interaktivnih pripomočkov omogočil spoznavanje zgodovine Zemlje. Z interaktivnimi delavnicami fizikalno kemijskih eksperimentov bo vse radovedneže v svet raziskovanja popeljal Institut Jožef Stefan.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

V soboto se bo med 11. in 17. uro na Prešernovem trgu odvijal spektakel, v okviru katerega organizatorji pripravljajo, kot navajajo, slastno presenečenje, področnosti pa ne razkrivajo. Dogodek Znanstivala spremlja in dopolnjuje inštalacija sonetov znanosti, ki je na ogled v desnem atriju Mestne hiše.

Eksperimentirati bo mogoče tudi v avtobusu, kar so v Hiši eksperimentov v svojem slogu poimenovali ​Busologija. Vstop v laboratorij – avtobus – bo v soboto na postajališču pri Zmajskem mostu.

Festival je za vse obiskovalce brezplačen, edini pogoj za udeležbo pa je radovednost, navajajo v Hiši eksperimentov. Letošnja častna pokroviteljica Znanstivala je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Program Znanstivala je na spletni strani znanstival.si, komur ni do brskanja po spletu, pa priporočamo kar sprehod po ljubljanskih ulicah oziroma v tem primeru od eksperimenta do eksperimenta.