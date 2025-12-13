Ultraprocesirana živila preplavljajo naš jedilnik: kaj razkrivajo nove raziskave

Več kot polovica predpakiranih živil v Sloveniji je visoko predelanih, kar potrjuje obsežna analiza Inštituta za nutricionistiko. Takšna živila vsebujejo industrijske dodatke, spremenjeno matriko in pogosto več sladkorja, soli ter nasičenih maščob. Vse več je dokazov, ki povezujejo visok vnos ultraprocesiranih živil z debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2 in srčno-žilnimi boleznimi.

Zlasti po epidemiji covida-19 so se zgodile znatne spremembe v ponudbi živil in v prehranjevalnih navadah. »Bistveno bolj dostopna je spletna prodaja živil, z dostavo na dom, proizvajalci pa se osredotočajo na enostavnost uporabe, zaradi česar so procesirana živila za potrošnike še privlačnejša,« ugotavlja prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Strokovnjaki poudarjajo nujnost jasnejšega označevanja, boljšega nadzora trženja ter spodbujanja tradicionalnih, manj predelanih prehranskih vzorcev.