Vlada z zakonom o umetni inteligenci: UI kot vzvod napredka

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v javno obravnavo posredovalo predlog nacionalnega programa za umetno inteligenco 2030 (NPUI). Dokument, za katerega bodo v javni razpravi do 18. decembra sprejemali pripombe in predloge, je osrednji strateški okvir Slovenije za razvoj in uporabo umetne inteligence do naslednjega desetletja.

NPUI 2030 bo nasledil sedanjega, ki je bil izvorno zasnovan v petletnem okviru: »Hitro spreminjajoče se tehnološke okoliščine ter naraščajoča strateška vloga umetne inteligence narekujeta odločitev, da se program ne le podaljša do 2030, pač pa tudi pregleda, dopolni in nadgradi,« so zapisali v svežem programu, ki je nastajal od februarja letos, in sicer tudi ob vključevanju gospodarstva, raziskovalne sfere, javnega sektorja in civilne družbe. Posodobljeni program odgovarja tudi na tektonske spremembe, ki jih je razvoj umetne inteligence doživel od sprejetja zadnjega programa – tudi kar zadeva varnost in spremenjena globalna geopolitična razmerja.

Naš jezik, slovenska nacionalna in kulturna identiteta ter slovenska kulturna dediščina bodo deležni še prav posebne pozornosti in vsestranske skrbi – in to v vseh okoljih, kjer se razvija in uporablja umetna inteligenca, so začrtali pot razvoja.

Pri tem program sledi evropski usmeritvi, ki je že vzpostavila strateški okvir na področju umetne inteligence, da bi lahko konkurirala tehnično superiornejšim globalnim podjetjem iz ZDA ali Daljnega vzhoda. »V svetu, v katerem prevladujejo globalni platformni akterji in v katerem se ključne odločitve o modelih, infrastrukturi in algoritmih pogosto sprejemajo zunaj meja države, ima Slovenija dolžnost svojim državljanom zagotoviti trajno, suvereno in avtonomno mesto v globalnem ekosistemu umetne inteligence, ki temelji na prednostni uporabi slovenskega jezika,« se glasi ena temeljnih usmeritev programa. Naš jezik, slovenska nacionalna in kulturna identiteta ter slovenska kulturna dediščina bodo deležni še prav posebne pozornosti in vsestranske skrbi – in to v vseh okoljih, kjer se razvija in uporablja umetna inteligenca, so začrtali pot razvoja.

Država mora do leta 2030 zgraditi nacionalni informacijski hrbtenični sistem, v katerega bodo vpleteni različni domači deležniki. FOTO: Arnes

Za neodvisnost, za katero si prizadevamo v digitalnem svetu, mora država do leta 2030 zgraditi nacionalni informacijski hrbtenični sistem, v katerega bodo vpleteni različni domači deležniki. Še bolj zanimiva je programska usmeritev: »Slovenija prednostno gradi digitalne rešitve, ki temeljijo na odprtih podatkih, odprti kodi in odprtih standardih ter se aktivno vključuje v evropske in mednarodne pobude, ki krepijo skupno odpornost, varnost, zaupanje in tehnološko neodvisnost.«

UI je tudi strateški vir

Namen NPUI je tudi, da bi umetna inteligenca postala eden temeljnih vzvodov družbenega napredka, gospodarske konkurenčnosti in blaginje prebivalcev. Umetna inteligenca ni le orodje, ampak tudi strateški vir. Ker smo vanjo vpeti bistveno dlje kot večina držav sveta, so ambicije temu primerne: povečati uporabo v gospodarstvu in znanosti, razvijati svoje znanje in inovacije, si dvigniti renome v svetu ter zagotoviti varnost, obrambo in odpornost. Poskrbeti je treba tudi za avtorske pravice, so zapisali snovalci nacionalnega programa: »Posebno pozornost bo pri razvoju podatkovnih prostorov treba nameniti sektorjem s pravno in vsebinsko občutljivimi vsebinami, predvsem v kulturi, kjer so avtorske pravice in pravica do nadomestila ključni pogoji za trajnostno ustvarjanje.«

Sklicujoč se na poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki poudarja, da »mora biti vladno uvajanje umetne inteligence celostno in strateško vodeno ter da je za uspeh ključna koordinacija na ravni celotne vlade«, bo koordinacijo prevzel načrtovan kompetenčni center za umetno inteligenco, ki se vzpostavlja kot osrednje nacionalno stičišče znanja, tehnologij in storitev na področju umetne inteligence. Za učinkovito izvajanje NPUI 2030 se bo vzpostavila stalna medresorska koordinacijska skupina, za dopolnitev operativne koordinacije z načrtovano strateško vizijo in stališči zunanjih deležnikov pa NPUI uvaja stalni forum za umetno inteligenco kot neodvisno svetovalno telo.

Kompleksnemu in ambiciozno načrtovanemu NPUI bo sledil akcijski načrt, s katerim se bo država lotila še bolj konkretnih korakov za razvoj kapacitet umetne inteligence, njene infrastrukture, podpornega okolja in ne nazadnje izobraževanja ustreznega kadra, ki ga za zdaj še primanjkuje.

Javna obravnava predloga nacionalnega programa za umetno inteligenco 2030 (NpUI 2030)