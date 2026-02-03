Umetno inteligenco uporabljamo, a je ne razumemo

Na posvetu o umetni inteligenci v izobraževanju, ki sta ga včeraj pripravili komisija državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino ter svet za razvoj SAZU, je več govornikov poudarilo, da se o umetni inteligenci (UI) ne moremo več pogovarjati kot o nečem oddaljenem. Uporablja jo vedno več ljudi, čeprav je ne razumejo, pomembna sta odgovorna uporaba in izobraževanje na tem področju. Tu pa stvari še zelo šepajo.

Učenci v slovenskih šolah bodo obvezni predmet informatika in digitalne tehnologije v 7. razredu dobili 1. septembra 2028. Blaž Zupan z ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko je dejal, da obupno zamujamo in da je presenetljivo, da čeprav je Slovenija zgodovinsko zelo dovzetna za vsakršna izobraževanja, so nas ta znanja skoraj v celoti obšla: »Za vožnjo z avtom imamo posebno šolanje, izpit, dodatno usposabljanje za varno vožnjo. Pri UI, ki je tako ključna, smo pa na stopnji, kjer povprečen državljan ne loči med volanom in avtomobilskim kolesom.«