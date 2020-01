Umetnost in demenca

Ljubljana – V četrtek ob 18. uri bo v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani potekalo uvodno predavanje dr. Zvezdana Pirtoška o umetnosti in demenci.



S predavanjem prof. dr. Zvezdana Pirtoška se tudi začenja sodelovanje med Narodno galerijo in združenjem Spominčica. Napovedujejo namreč dogodke v okviru projekta Alzheimer Cafe ter razne ustvarjalne delavnice za ljudi z demenco. Delavnice z likovnim ustvarjanjem »so namenjene osebam s težavami na področju kognitivnih funkcij in tudi za osebe z demenco.



Z likovno umetnostjo lahko izrazijo svoja občutja in čustva, saj umetnost angažira drugo področje možganov od tistega, ki ga uporabljamo za jezik. Ustvarjalnost pripomore k ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja, ko so udeleženci vključeni v smiselne interakcije in se udejstvujejo z uporabo domišljije. Predvsem pa strukturirani umetniški programi omogočijo ljudem z demenco »lepe trenutke, dobre ure in lepe dni«. Ko so vključeni v skupino, sodelujejo in imajo podporo, se njihova kvaliteta življenja pogosto izboljša: bolje spijo, so manj tesnobni, manj potrti. Izkušnja se prenese na preostanek dneva,« so sporočili iz združenja Spominčica Alzheimer Slovenija.



Mesto za predavanje si lahko rezervirate na telefonu 01/ 24 15 418 ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .