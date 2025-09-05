  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Umik dud švicarskega proizvajalca, BPA nad dovoljeno mejo

    Iz prodaje odpoklicali dude Curaprox po vsem svetu. Gre za previdnostni ukrep, ki sledi objavi rezultatov testiranja Zveze potrošnikov Slovenije.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    R. I., STA
    5. 9. 2025 | 19:12
    5. 9. 2025 | 19:13
    3:06
    A+A-

    Švicarsko podjetje Curaden AG, proizvajalec izdelkov blagovne znamke Curaprox, je iz prodaje odpoklicalo dude Curaprox vseh velikosti in barv po vsem svetu. Gre za previdnostni ukrep, ki sledi objavi rezultatov testiranja Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

    ZPS je v nedavno objavljenem testu v eni od testiranih dud zaznala vsebnost BPA nad dovoljeno mejo, kot jo določa evropski standard EN 1400. Rezultati so bili objavljeni 4. septembra 2025 v slovenski potrošniški reviji.

    Vsi dosedanji interni in zunanji testi podjetja Curaden AG so dosledno potrjevali skladnost izdelkov z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi. Vsi izdelki Curaprox, vključno z dudami, so zasnovani in proizvedeni kot izdelki brez BPA.

    Slovensko podjetje Curaden Slovenija d.o.o., kot uradni uvoznik, distributer in prodajalec izdelkov Curaprox, v celoti sledi navodilom proizvajalca. Z današnjim dnem so zato tudi v Sloveniji začasno umaknili iz prodaje vse dude Curaprox, dokler ne bodo na voljo dodatna pojasnila oziroma rezultati podrobne preiskave, so še sporočili iz podjetja.

    Kaj je bisfenol A (BPA) in kje se uporablja?

    Bisfenol A (BPA) je kemikalija, ki se uporablja za izdelavo polimerov in so jo iznašli pred skoraj 120 leti, danes pa jo v velikih količinah uporabljajo kot monomer v polikarbonatu, prozorni, trdi plastiki, in v epoksi smolah, ki jih najdemo v zaščitnih premazih za pločevinke za hrano in pijačo.

    Čeprav se dolgo uporablja v najrazličnejših izdelkih, pri čemer je industrija vedno zagovarjala njegovo varnost, so že v tridesetih letih prejšnjega stoletja odkrili, da gre pravzaprav za umetni estrogen.

    O škodljivih učinkih izpostavljenosti tudi majhnim odmerkom pri laboratorijskih testih na živalih so kljub temu prvič poročali šele v poznih 90. letih prejšnjega stoletja. Zdaj se zavedamo, da gre v resnici za zelo razširjeno onesnaževalo v okolju in človeškem telesu, prisoten je v večini človeške populacije, pa tudi, da gre že v majhnih odmerkih za hormonski motilec in razvojni toksin.

    Pri ocenjevanju ravni tveganja kemikalij, kot so bisfenoli, bi morali upoštevati skupno izpostavljenost in učinke koktajla teh kemikalij. Tveganje lahko zmanjšamo le tako, da je izpostavljenost neželenim bisfenolom čim manjša, zato bi morali biti izdelki za otroke brez bisfenolov.

    Zveza potrošnikov Slovenija

    Zveza potrošnikov SlovenijeZPSzdravjekakovost

